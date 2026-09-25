網上熱話｜時租泊車142日收近7萬天價　網民：買過架新車好過

社交平台近日有網民拍下一張停車場收費顯示屏的照片，有車主將私家車停泊於時租車位長達近5個月，離開時顯示屏顯示天價車費68,160港元。(Threads)

社交平台近日有網民拍下一張停車場收費顯示屏的照片，有車主將私家車停泊於時租車位長達近5個月，離開時顯示屏顯示天價車費68,160港元，引發網民熱議。

顯示屏畫面照片顯示，涉事車輛以「時租車」身份停泊，入場時間為2026年4月28日下午4時08分，出場時間為2026年9月17日下午3時38分，即總停泊時間約142天，接近5個月。車主最終需要支付的「結欠金額」高達$68,160，即平均每日的停車費接近$480，需以八達通拍卡付款。

「除返開21蚊個鐘」

「天價時租泊車」引起網民熱議，有人提議索性棄車，「夠買二手車」、「邊個叫你泊咗咁耐」、「買過架新車／二手車好過，架車都不值這個價」、「幾個月都唔揸，分分都係啲爛鬼錢7，買過架啦」、「不如上網放二手車，註明『停車場交收』，叫買家自己找數出閘」、「直接走人不要架車，當垃圾車由政府或停車場拖走，可能還比較便宜」、「泊咗幾個月咩都抵啦」、「4個半月，除返開21蚊個鐘，抵到爛啦」。