國慶黃金周｜逾3800食肆推「十一」優惠　首有街市參與

飲食業界舉行國慶優惠活動，有逾3,800個業界參與，除了有餐廳、酒店之外，今年更首次有街市加入，提供特價蒜頭、西瓜紅蕃薯、7元與77元的優惠。業界表示，部份優惠早於9月28日已開始，盼市民與旅客亦能「食足咁多日」。

飲食業界代表今日(24日)下午舉行記者會，介紹十一餐飲優惠活動詳情；超過3,800間食肆、酒店及便利店將推出指定商品七折、買一送一等優惠；續有商戶推出「全單7折」優惠，如太興、多米泰小館、一橋拉麵、TOKENYO 韓式烤肉料理等。