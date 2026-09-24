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出版：2026-Sep-24 16:59
更新：2026-Sep-24 16:59

國慶黃金周｜逾3800食肆推「十一」優惠　首有街市參與

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逾3800食肆推「十一」優惠，首有街市參與。(林俊源攝)

逾3800食肆推「十一」優惠，首有街市參與。(林俊源攝)

飲食業界舉行國慶優惠活動，有逾3,800個業界參與，除了有餐廳、酒店之外，今年更首次有街市加入，提供特價蒜頭、西瓜紅蕃薯、7元與77元的優惠。業界表示，部份優惠早於928日已開始，盼市民與旅客亦能「食足咁多日」。

飲食業界代表今日(24)下午舉行記者會，介紹十一餐飲優惠活動詳情；超過3,800間食肆、酒店及便利店將推出指定商品七折、買一送一等優惠；續有商戶推出「全單7折」優惠，如太興、多米泰小館、一橋拉麵、TOKENYO 韓式烤肉料理等。

另外，今年首次有街市參加活動，建華集團營銷總監李雅麗表示，集團旗下23個街市、超過78個商戶及177個檔口，共同推出多達89項涵蓋餐飲與新鮮食品的優惠，如77元的「海鮮孖寶」(沙巴龍躉一條約12至14両及大蝦仔半斤)、原價108元的沙嗲湯底以77元出售等。李雅麗表示，希望透過旗下街市及品牌的多元化優惠，吸引市民留在香港消費，並在各區街市享受優質的購物與飲食體驗，與全港市民一同歡度開心、熱鬧的國慶佳節。

(右)建華集團營銷總監李雅麗。(林俊源攝) 逾3800食肆推「十一」優惠，首有街市參與。(林俊源攝) WhatsApp Image 2026 09 24 at 15.57.53 逾3800食肆推「十一」優惠，首有街市參與。(林俊源攝)

張宇人籲市民留肚

香港飲食聯合總會會長張宇人指出，今年活動許多中小型食市及店舖皆積極參與，並提早推出優惠，更稱自己會「28()29()30()開始食到101」，並希望市民提早計劃、「留肚」，以享受豐富的優惠。

內地品牌暫未加入活動

隨著近年不少內地餐飲品牌紛紛進駐香港市場，被問到內地品牌未來會否加入國慶優惠活動。飲食界立法會議員梁進表示，部分內地品牌因來港時間尚短，對本地營運模式及推廣宣傳仍在摸索階段，今年未必趕及全面參與，但業界一直有與其接觸並交流。

他又指，雖然不少參與商戶均反映國慶期間生意錄得增長，但推出國慶優惠的初衷並非單純追求短期的營業額增長，而是希望透過聯動活動，營造全城歡慶的節日氣氛；活動從最初的數百家食肆發展至如今超過3,800家參與，顯示已成功建立起強大的品牌效應。

逾3800食肆推「十一」優惠，首有街市參與。(林俊源攝) 逾3800食肆推「十一」優惠，首有街市參與。(林俊源攝) 香港飲食聯合總會會長張宇人。(林俊源攝) 飲食界立法會議員梁進。(林俊源攝)

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