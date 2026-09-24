元朗疑狗咬死人｜何俊賢：源頭解決流浪狗談了10年　最後或「求神拜佛唔出事最易做」

本港一個月內發生兩宗懷疑狗隻咬死人事件。環境及生態局長謝展寰早前表示流浪狗根源來自狗主棄養，因此除加強執法，亦會加強宣傳教育，及夥拍相關團體做工作，並加強狗主的責任，從源頭堵截，相信問題能絕跡。但有立法會議員直言短期內不可能源頭解決，更批評「談了10年還没解決」、「最後可能也是去巡巡抓抓狗，求神拜佛唔出事最易做。」 民建聯選委界立法會議員何俊賢今日(24日)在社交平台發文，稱「講親個餵字，爭議係預咗，但我一直都不認為是言論禁區，如要處理人身安全問題，當然是源頭處理，過去也多次提出處理相關源頭處理政策，包括養動物前要做問卷或要簽須知，但短期內源頭能解決嗎，是不可能，談了十年還沒解決。狗是有聚集嗎？ 是有，人也死了，是主因嗎？ 不知道，也不否定。」

引用現有法例解決餵飼定點問題 「高風險地區要勸不要餵」 他指出目前必須減風險，在某些地點盡量分隔人與流浪狗，所以在高風險地區要勸不要餵，「聽不進就看看有没有違反衞生條例，亂扔垃圾，以前在白鴿未立法禁餵時就是用這種方式去做」，他指某傳媒說他「倡立法」是錯誤表述，強調是引用現有法例解決餵飼定點問題。 對於有否解決方法，他指政府的動物管理中心是一個，但很昂貴。其他方法也是有但同樣爭議，例如現在沒有的現代化的定點貓狗餵飼點。他指上海有流浪動物自動投食機，湖北有公園流浪動物收留箱，土耳其用回收膠樽機去發流浪狗糧，但指出：「你敢用嗎？用了會否有風險？是會的，但最少你知道哪裏有風險。 有没有反對，也一定有，誰想在我『聽得到』的範圍有這些東西？現時是大家漠視，最後維持現狀。 最少，試試走入對面所面對的困難看看？ 反而自己有没有能緩和一下的方法？ 無必要永遠對住幹。 最少都努力過。 以上都是一定做嗎？ 不是，是提出來你看看行不行，因為這條路没走過。」

他最後總結：「立法會就係咁，一分鐘係好難完全表達，誤解是常態，理解才是稀缺的例外，但加強對别人的理解，才是解決問題的道路。其他的，大家自己想想吧。最後可能也是去巡巡抓抓狗，求神拜佛唔出事最易做。」