中秋節2026｜「良心公司」唔買月餅券直接派員工利是 網民：乾手淨腳夠實際

本周五（25日）是中秋節正日，不少市民會選擇外出賞月及吃月餅，與家人親友共渡中秋佳節。不少公司都有派月餅券予員工的福利，但一些不愛月餅的人就寧願沒收到。社交平台Threads有女網民今日(24日)發帖表示，其公司以往都會派月餅券予員工，惟今年決定改變政策，「直接派現金」，照片可見她獲一封利是，內有兩張一百元現金。

「仲健康，月餅唔係適合個個食」 其帖文隨即引起網民熱議，大多都支持以直接派利是取代，「仲健康，月餅唔係適合個個食」、「hr同admin好有見地既公司」、「現兜兜乾手淨腳，皆大歡喜」、「折現夠實際」、「嘩，今時今日仲真金白銀比同事真係好好呀呢個生意」、「應該是好好的公司」、「咩公司，我準備黎做」、「重請唔請人」、「應該都有唔少員工想要現金多過月餅」、「每逢中秋大家都當月餅券係貨幣咁，成日要喺carousell兌現」、「兩舊水其實平過一盒美心雙黃白蓮蓉，不過有得揀我要兩舊水好過」。

亦有人指曾遇過公司會於中秋派錢，「記得第一份工，同事話之前每年派3盒月餅，點知我個年改每人派$800現金，個個笑到見牙唔見眼」、「我之前做過一間中秋派$1000」。不過亦有網民指其公司會同時派月餅券及現金，或自由選擇，「公司送一盒奇華月餅 + $100現金」、「我公司是自由選擇，300現金，或HR派月餅」。亦有人投訴其公司孤寒，「每年淨係派一大舊水晶梨」、「我以前公司幾十人做都係派一盒月餅自己同事分」、「我公司每個部門派四粒迷你月餅，一個部門有10至20人」、「從未中秋收過任何物品or錢」。