九巴男乘客疑凌晨暈倒被送回車廠　頭班車乘客發現送院不治　死因研訊開始

一名男子去年凌晨乘搭九巴時疑在上層暈倒，被送回車廠後至早上頭班車的乘客發現，送院後證實不治。案件今早(24日)在死因庭展開首日聆訊，夜更司機透露，事發後被停職2個月及被勸退自行辭職。工程部員工供稱並非每晚均會清理車廂。早更司機則指，男乘客當時頭部下垂、雙眼緊閉，有如睡著一樣。 死者關崇文(終年時33歲)，在2025年3月6日凌晨1時許乘搭61M九巴，上午7時許被發現在上層座位不省人事，送往屯門醫院搶救後不治。案件設有3男2女陪審團，九巴為有利害關係方，事主家屬及未婚妻列席聆訊。

九巴夜更司機呂自強稱，當天駕駛61M巴士回車廠後，未有檢查上層乘客位，除非是有人嘔吐等特別情況，否則不會特別檢查車廂。他又透露事發後被停職2個月，及後被勸退自行辭職。工程部員工鍾梓建説負責清理九巴，但並非每晚均會清理九巴車廂，除非接獲投訴等才會清理，事發當晚則沒有清理。 早更司機不清楚開車前是否要檢查車廂 九巴早更司機陳永傑供稱，去年3月6日上午7時許正駕駛61M九巴至近咖啡灣泳灘附近對開時，有乘客通知他上層車廂有人暈倒，他隨即停車檢查，發現事主坐在尾三排，曾拍過其手臂但對方沒有反應，於是報警求助。家屬代表關注，陳當日負責駕駛頭班車前是否會有同事清理車廂，陳回應「不清楚」。陪審團質疑，駕駛九巴前是否要先檢查車上有沒有乘客，陳表示「要巡車身」。曾官提問，九巴是否有指引要司機檢查車廂，陳亦回應「不清楚」。

鼻孔及嘴角附近出現棕色嘔吐物 屯門醫院急症室醫生朱桷亨供稱，死者被送往醫院後體溫只有27.5℃，雙目瞳孔放大、四肢僵硬及局部出現屍斑，其鼻孔及嘴角附近出現棕色嘔吐物，判斷死者已死亡。陪審團關注為何會出現棕色嘔吐物，朱解釋是經消化過的血液，若爆血管、中風或胃出血等情況，有機會導致嘔出棕色嘔吐物。 救護隊目邱偉杰供稱，當日接報到場後為死者檢查呼吸脈搏，惟除顫器表示沒有心跳，已毋須進行電擊，送院期間亦有為死者進行心肺復甦及注射腎上腺素。

案件編號：CCDI-461/2025(SH)