高齡商用車司機增至12.6萬人　平均每3人就有一人滿65歲

本港人口老化持續，交通意外當中涉及長者的傷亡人數亦見上升。立法會整理相關最新數據，發現去年獲准駕駛商用車的高齡司機達12.6萬人，佔整體三成四，即平均約每3人就有一人年滿65歲，而同期每千名持牌高齡高用車司機當中，就有18.2人涉及交通意外，是高齡非商用車司機的5倍。

21萬非商用司機5年內滿65歲 立法會發表新一期《數據透視》，引用運輸署數據指現有34.2萬名長者持有駕駛執照，佔長者人口一成八，又指年滿65歲長者在交通意外的傷亡人數，從2018年的2,349人，增加兩成四至去年的2,920人；同期高齡司機傷亡數字由392人倍增至785人。報告指，高齡商用車司機自2018年至去年錄得六成八增長，由7.5萬增至12.6萬人，認為增幅值得注意，因為商用車一般體積更大、更重，並可能載有較多乘客或貨物，一旦發生交通意外後果更為嚴重，而商用車路程較長亦有機會增加意外風險。

去年每千名持牌高齡商用車司機當中，有18.2人涉及交通意外，約為高齡非商用車輛司機相應比率的5倍，政府已於今年7月建議收緊商用車輛司機的體格要求。不過，報告亦指出高齡非商用車司機總人數自2018年倍增，由近10.8萬人增至去年逾21.5萬人，另有近21.6萬名非商用車司機年齡介乎60至64歲，至2030年他們將全部年滿65歲。儘管非商用車輛司機交通意外比率較低，但過去兩年仍錄得最少3宗涉及75至97歲高齡私家車司機的嚴重車‍禍。 延長綠公仔裝置用量偏低

另外，報告指去年長者行人傷亡人數為自2018年以來首次超過800人，當中33人死亡，佔所有行人死亡人數的六成三。運輸署2018年起在21地點為長者及殘疾人士安裝智能裝置，將行人閃動「綠色人像燈」的時間延長約3至4秒，惟裝置啟動次數偏低，據報平均每日不足10次。運輸署2023年已在16個過路處試用新款行人交通燈倒數器，初步結果預計今年稍後公布；翻查資料，政府曾預計今年中會有初步結果。