服務供應商教唆貿發局員工洩招標機密罪成 下月判刑

一名貿發局服務供應商，被控教唆一名貿發局時任助理經理泄露招標機密資料，因而獲判授總值逾230萬元的網上商貿平台優化項目。被告今日(24日)在東區裁判法院被裁定協助教唆他人干犯公職人員行為失當罪名成立。涉案貿發局時任助理經理早前認罪判刑。

被告周恒業(41歲)，AF Trinity Technologies Limited董事兼股東，被裁定一項協助、教唆、慫使或促致他人干犯公職人員行為失當罪名成立，違反普通法及《刑事訴訟程序條例》第89條。 裁判官林子康將案件押後至下月14日判刑，批准周恒業保釋，以待索取其社會服務令報告。

同案被告梁瑞盈，貿發局時任系統及內容發展助理業務經理，於去年11月21日在東區裁判法院承認一項公職人員行為失當罪名，被判囚3個月，緩刑兩年。

貿發局於2018年12月至2019年3月案發期間，為其網上商貿平台e-Marketplace網站進行優化工作。梁瑞盈負責擬備該項目的招標文件和評核準則，以及物色服務供應商。ATTL是其中一間獲邀競投該項目的服務供應商，因獲得最高綜合評分，故獲判授該項目，涉款逾230萬元。