瑪麗醫院新樓未交付　醫管局：28部𨋢安全先收樓

瑪麗醫院新大樓「臨床大樓1」被揭多部升降機未能運作，28部升降機中有24部出現問題，涉事註冊工程師被機電工程署起訴兩項傳票控罪，早前經審訊後被裁定罪成。醫管局行政總裁李夏茵昨出席醫管局大會後見傳媒，被多次追問事件後表示，已修正升降機工程，目前正在測試，期待今年內能完成，強調要28部升降機全部運作正常及安全，才會展開新服務。

她稱，不存在因工程延誤而影響醫院服務，瑪麗醫院至今未有暫停任何服務，惟會影響醫院將來發展，包括未來5至10年的臨床發展，實際影響要待收樓後評估才得能知，院方日後會投放更多資源，有空間追回臨床服務的拓展。李夏茵續指，事件犧牲了瑪麗醫院的環境，因大樓已很舊，病房十分擠擁及破落，環境不理想而令病人受苦，故「對不起病人」；所有28部升降機要完全安全才會收樓，強調醫院不能承擔任何對病人安全影響的事。