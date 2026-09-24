元朗疑狗咬死人｜捕捉行動完成　5日捉8狗　一漁護署人員被咬傷

自元朗發生狗隻咬死人事件後，警方聯同漁護署展開狗隻捕捉行動。漁護署今日(24日)公布，針對九月十九日在元朗壆圍南路懷疑有人遭狗隻襲擊致死事件，漁護署和警務處在附近一帶進行的聯合狗隻捕捉行動現階段已完成；為期五日的行動中，署方共捕捉了八隻無人看管的狗隻，並即時移送往漁護署動物管理中心扣留及觀察。

署方指，有三隻狗植有晶片，但牌照已經過期。經調查後，已向其中一隻狗隻的登記畜養人提出檢控，涉嫌違反《狂犬病規例》（第421A章）第20條（未有為狗隻領有有效狗牌）；及《狂犬病條例》（第421章）第23條（在公眾地方未有妥善控制狗隻）。漁護署正全力調查其餘個案，同時配合警方的調查工作，協助還原事件真相。