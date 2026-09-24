元朗疑狗咬死人｜捕捉行動完成　5日捉8狗　一漁護署人員被咬傷

自元朗發生狗隻咬死人事件後，警方聯同漁護署展開狗隻捕捉行動。漁護署今日(24日)公布，針對九月十九日在元朗壆圍南路懷疑有人遭狗隻襲擊致死事件，漁護署和警務處在附近一帶進行的聯合狗隻捕捉行動現階段已完成；為期五日的行動中，署方共捕捉了八隻無人看管的狗隻，並即時移送往漁護署動物管理中心扣留及觀察。
署方指，有三隻狗植有晶片，但牌照已經過期。經調查後，已向其中一隻狗隻的登記畜養人提出檢控，涉嫌違反《狂犬病規例》（第421A章）第20條（未有為狗隻領有有效狗牌）；及《狂犬病條例》（第421章）第23條（在公眾地方未有妥善控制狗隻）。漁護署正全力調查其餘個案，同時配合警方的調查工作，協助還原事件真相。
一名前線人員被咬傷
漁護署提到，一名前線人員於昨日(23日)執行相關職務期間，手部被狗隻咬傷，經治療後情況穩定，現正留院觀察。漁護署強調，狗隻捕捉行動有其必要，旨在盡快消除社區安全隱患，保障市民生命安全會繼續按風險為本原則，在問題較嚴重的地點安排捕捉和執法行動，控制無人看管狗隻的數目。
署方澄清，坊間所謂「便利性撲殺」（接收四天即人道處理）並非事實。依據《狂犬病條例》，四天僅屬尋找主人的法定查詢期。署方會為捕獲狗隻檢查晶片、聯絡主人和核對報失；若無人認領，動物管理中心與獸醫會細心觀察，將健康溫馴的狗隻交由伙伴機構絕育及安排領養。署方亦重申，不會將無主狗隻放回社區，以防構成安全風險。由接收至送往伙伴機構的時間，視乎動物的健康狀況、性情及相關機構的接收能力，一般需時數星期至數個月不等。
放任狗隻棄養均屬違法
漁護署提醒市民，登記狗主必須妥善管控狗隻，履行照顧一生的承諾，放任狗隻在公眾地方或棄養均屬違法。署方強調，狗主除須為狗隻領牌外，亦須定期接種狂犬病疫苗及續牌，目前已加強巡查並會對違規行為嚴正執法。
針對流浪動物問題，署方指高密度都市中無人管束的狗隻會對公眾安全構成風險，單靠絕育無法消除，因此會繼續按國際標準採取多管齊下策略，包括推廣負責任寵物飼養，並與動福機構合作推廣絕育及領養。漁護署呼籲，市民若遇懷疑無人管束的狗隻切勿追捕或挑釁，應致電1823跟進；若情況危急或構成即時危險，應立即報警求助。