政府化驗所首公開專用搜證箱 市民化身「法證小先鋒」模擬罪案搜證

案件真相得以水落石出，法證人員的科學支援不可或缺。科技嘉年華明日(25日)起一連三日於香港科學館舉行，政府化驗所今年首次展示化驗師真實使用的搜證工具箱，以及3D 互動程式，讓市民化身「法證小先鋒」體驗搜證過程。場內亦設有多個政府部門與機構的展區，展示最新技術在公共服務上的實際應用，以及香港首位女太空人黎家盈參與國家載人航天任務的片段。



政府化驗所展區內首次展出其自主研發的互動影片程式，市民模擬在傷人或爆竊罪案現場體驗搜集證據過程，尋找打鬥痕跡、血跡及鞋印等。程式亦介紹DNA採樣等搜證程序；展區更首度公開展示化驗師專用搜證工具箱。箱內備有棉花棒、密封袋等工具，讓大眾親身了解化驗師的工作。政府化驗所化驗師陳俊和表示，化驗師日常多於幕後工作，負責支援警方、海關等執法部門，前往命案或製毒現場搜證分析。他強調，法證工作並非單靠高科技，更重要秉持嚴謹、科學精神搜集現場每一項證據，協助揭示案情真相。