食遊記｜遍尋香港仔魚蛋粉

時間回撥至2012年3月。香港仔對舊大街出現一條長長人龍，目的為一嘗山窿謝記魚蛋風味，其魚扎、腐皮卷、魚皮雲吞仍依稀懷念；更買一條新鮮炸魚片邊行邊食，倚於避風塘欄杆，涼風輕拂，畫面歷歷在目。惟結業後，頓感失落，偶然間眾老饕續回首眷戀。十多年間，每遇名「香港仔魚蛋粉」定會一試，惜多徒具虛名，失望而回。至遊逛華富邨後，突心血來潮乘巴士前往香港仔，落車漫步穿梭，達東勝道有兩間魚蛋粉店。既然飢腸轆轆，放下非要期望，或帶無盡驚喜。

文：何駿傑、圖：林俊源

簡單街坊欣賞 甫進望位置不多，得8張綠面圓木枱，或因鄰近街市，見街坊多推買餸車，坐下互問候，人聲鼎沸。觀師傅淥粉麵忙個不停，然不消一會魚蛋粉上枱。看似普通，賣相平平，3粒魚蛋近方形，一咬，頗大實身，內有小孔，具空氣感，魚味輕絲；魚片大片，厚度適中，非滑身，魚味比前款倍增。此得兩片，稍感所失之際，片頭原藏在河粉之內，金黃厚肉，實身滿足。湯色淺白，蔥花及芹菜碎飄浮，惜味微淡，下數滴魚露，頓然提鮮。河粉量足，原條不太吸湯，白滑直墮喉嚨。搭枱聽坊里往事，一幅幅眾生相呈在眼前，片刻思憶。

新昌發正宗潮州粉麵 / 香港仔東勝道17號地舖 / 電話：28700699

魚蛋大粒具重量 出舖突遭冷氣機水滴濕，抬眼察誰欠公德，仰見唐樓外牆示昔日魚露廠名字，感慨時光。數步之距，登一間粉麵店。灰牆紅字招牌奪目，與前店相比，寬敞舒適，靜心閱讀餐牌，奈何其稍髒定須改善，惟魚蛋質素比前店略勝一籌。色灰白呈方形，隱透渺渺魚皮，大粒兼帶重量，要知大粒實不一定味美，像長洲大魚蛋這類確難欣賞；然此魚味點破散開，佔據整個口腔，舌上裊裊盤旋，相比下，魚片似綠葉陪襯，待知音人細心領悟。骨湯輕飄油脂，濃重且涸喉。

潮發記 / 香港仔東勝道3號地舖 / 電話：25116036

坑腩豐腴分甘香 難得風和日麗，人流如鯽，街角小廟宇鼎盛依然，誠心敬拜，一道肉香突撲鼻，故隨找找蹤影。至小店停下，舖外貼滿眾食客合照，望師傅正掛起牛腩及牛雜，看招牌帶點似曾相識，費煞記起十多年前於灣仔店嗜牛肉餅，那段記憶念念不忘。承店員推薦，加上今趟正為魚蛋，故嘗坑腩片頭撈粗。一碗七大件厚切坑腩，其中兩三件猜為崩沙腩，肉位外貌恍如煲湯肉，惟幼嫩絲絲，滷水淡芳，筋膜軟腍化黏，凝脂縷縷，片頭黃澄白彈，腩香不掩魚鮮。粗麵沾上腩汁，不浪費每分精華，惜惹厭鹼水味差點破壞。

潮苑正宗潮州粉麵 / 香港仔湖北街12號地舖 / 電話：28711286

延續謝記味道 霞彩帷幕拉起，紅映波上漣漪，乘鴨脷洲街渡穿越避風塘，聽船笛聲伴隨晚風，島鳴同儕歸家。臨島後直行大街，猜南港島線通車後劃破寧靜，老店逐間結業，換來新秀競爭。其中一間標榜艇仔粉，湯底用大地魚、紅衫魚及豬骨熬成，更列明不落味精。老闆跟客人閒聊，談起魚蛋、魚片、魚皮餃、炸魚皮和魚扎皆由謝記後人製作，當中魚扎用門鱔肉卷西芹、紅蘿蔔及火腿，一切美麗片段湧上心頭。回憶舊事，嘆鬢上斑斑。 漁港艇仔粉/鴨脷洲鴨脷洲大街71號地舖/電話：23838282