調查：本港僱員平均加薪2.8% 扣除通脹僅加1.1% 自2022年來新低

本港經濟受多方因素影響，企業加薪亦見保守。有人力機構發布最新薪酬趨勢調查，結果顯示，本港僱員今年獲得的平均加薪幅度為2.8%，較去年微升1個百分點，扣除今年1月至7月綜合消費物價指數1.7%升幅後，實質加薪1.1%，創2022年以來新低。展望來年預期平均加薪幅度為2.9%，逾半企業未決定加薪，反映企業對加薪持觀望態度。 香港人力資源管理學會與中智管理諮詢有限公司今年首3季進行「2026年薪酬趨勢調查」，訪問了來自12個不同行業、合共173間本地機構，涵蓋約18萬名全職受薪僱員。

調查顯示，按公司計算，今年有92.6%本地企業加薪；6.7%企業凍薪，較去年下跌4.7個百分點。若按僱員計算，82.6%僱員獲加薪，按年增4.5個百分點；13.8%僱員凍薪，按年下跌4.5個百分點。影響企業決定加薪的因素中，「公司表現」佔首位，達77%；其次為香港經濟狀況和市場或競爭對手薪酬調查；至於僱員個人表現佔34%，跌至今年的第4位。若按公司類型，本地公司今年加薪2.6%，跨國公司則加薪3.1%。 澳門市場方面，澳門僱員今年平均加薪幅度同樣為2.8%，按年增加0.5個百分點，顯示澳門市場相對更具積極性。至於大灣區城市平均加薪幅度達4.2%，其中深圳加幅最大，為4.4%；廣州加幅4.1%。

逾半本地機構未決定來年是否加薪 展望來年，本地企業預期平均加薪幅度為2.9%，惟僅44%受訪機構表明來年加薪；56%機構「未決定」，顯示企業對來年薪酬調整策略普遍抱持觀望態度。澳門及大灣區預期明年加薪幅度分別為2.6%和4.3%。 香港人力資源管理學會前任會長兼理事會成員孔于人表示，環球及香港經濟的不確定性雖有所緩和，但外圍高息、資產市場波動等風險仍在，本港就業市場呈分化改善。受個別行業利好帶動，部分板塊人力需求回暖，企業薪酬調整維持審慎，資源優先投向核心價值人才以作競爭，配合產業轉型。

孔于人強調，薪酬預算增幅有限下，「留才」應善用現有資源、以整體薪酬福利組合為核心；學會建議結合技能培訓、福利優化及家庭友善措施，完善人力規劃，建立長遠人才留任策略。