政府化驗所首公開專用搜證箱 市民化身「法證小先鋒」模擬罪案搜證

案件真相得以水落石出，法證人員的科學支援不可或缺。科技嘉年華即日起一連三日於香港科學館舉行，政府化驗所今年首次展示化驗師「實戰」使用的搜證工具箱，以及3D互動程式，讓市民化身「法證小先鋒」體驗搜證過程。場內亦設有多個政府部門與機構的展區，展示最新技術在公共服務上的實際應用，以及香港首位女太空人黎家盈參與國家載人航天任務的片段。

市民可透過模擬傷人或爆竊罪案現場體驗搜集證據過程。

政府化驗所展區內首次展出其自主研發的互動影片程式，市民模擬在傷人或爆竊罪案現場體驗搜集證據過程，尋找打鬥痕跡、血跡及鞋印等。程式亦介紹DNA採樣等搜證程序；展區更首度公開展示化驗師專用搜證工具箱。箱內備有棉花棒、密封袋等，讓大眾親身了解化驗師的工作。政府化驗所化驗師陳俊和表示，化驗師日常多於幕後工作，負責支援警方、海關等執法部門，前往命案或製毒現場搜證分析。他強調，法證工作並非單靠高科技，更重要秉持嚴謹、科學精神搜集現場每一項證據，協助揭示案情真相。

乘著首位港產太空人黎家盈掀起的航天熱潮，香港天文台亦於現場展示「風雲四號A星」的實物模型，讓大眾了解中國風雲系列氣象衛星應用，包括實時拍攝地球表面影像，追蹤颱風「風眼」位置等，協助天文台追蹤颱風走向和變化。天文台署理高級科學主任沈志泰表示，熱帶氣旋通常於西北太平洋等海域生成，故須依賴氣象衛星的高空影像掌握其位置與發展趨勢，惟實際預測仍須配合其他預測模式及數據支援。他強調，衛星數據於日常天氣預報亦不可或缺，希望藉衛星與航天的聯繫，加深公眾對氣象科技及太空科學的認識。

科技嘉年華由康文署與香港天文台聯合主辦，由今起至27日，在香港科學館免費開放公眾入場參觀。多個政府部門和機構設置逾20個攤位，展示日常公共服務上最新科學與科技應用。

「科學為民」籌委會主席、香港天文台助理台長李立信表示，活動以「科學為民二十載 科創求變惠民生」為主題，除了有多元化展覽與互動體驗外，場內更會播放黎家盈參與國家載人航天任務的精彩片段。