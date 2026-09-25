瑪麗新大樓升降機未達標 李夏茵：𨋢內面積不變 確保推入病床

她稱，不存在因工程延誤而影響醫院服務，瑪麗醫院至今未有暫停任何服務，惟事件會影響醫院將來發展，包括未來5至10年的臨床發展，實際影響要待收樓後評估才得能知，院方日後會投放更多資源，有空間追回臨床服務的拓展。

瑪麗醫院新大樓「臨床大樓1」被揭多部升降機未能運作，28部升降機中有24部出現問題，涉事註冊工程師被機電工程署起訴兩項傳票控罪，早前經審訊後被裁定罪成。醫管局行政總裁李夏茵昨出席醫管局大會後見傳媒，被多次追問事件後表示，已修正升降機工程，目前正在測試，期望今年內能完成，強調要28部升降機全部運作正常及安全，才會展開新服務。

李夏茵續指，事件犧牲了瑪麗醫院的環境，因大樓已很舊，病房十分擠擁及破落，環境不理想而令病人受苦，故「對不起病人」強調醫院不能承擔任何對病人安全影響的事。

不犧牲升降機內部面積

事件涉及升降機槽外牆結構出現偏差，曾有工程專家指出，其中一個修正方法是縮減升降機面積。對此，李夏茵回應指，「我哋唔會犧牲(面積)，必須確保升降機內部面積夠大，能夠容納病人。」

她續解釋，外界所指的「縮小」，可能只是整體外殼連同整台升降機的外部尺寸變小，但內部空間絕對沒有縮減，「可能係整台機器細咗，我哋堅持要有我哋既大小，推到病床入。」記者隨後再次追問升降機內部是否有縮小，她搖頭否認。