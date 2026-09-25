逾3800食肆推「十一」優惠 飲食界營造全城歡慶氣氛

飲食業界代表介紹十一餐飲優惠活動詳情，指有超過3,800間食肆、酒店及便利店將推出指定商品七折、買一送一等優惠；續有商戶推出「全單7折」優惠，如太興、多米泰小館、一橋拉麵、TOKENYO韓式烤肉料理等。今年繼續響應政府推動銀髮經濟的政策，鼓勵參與食肆提供長者友善的餐飲優惠。

下周便是中華人民共和國成立77周年，屆時飲食業界亦舉行慶祝國慶優惠活動。今年有逾3,800個業界參與，除了餐廳、酒店之外，更首次有街市加入，提供特價蒜頭、西瓜紅番薯、7元與77元貨品等優惠。業界表示，部分優惠早於9月28日已開始，盼市民與旅客亦能「食足咁多日」。

另外，首次有街市參加活動，建華集團營銷總監李雅麗表示，集團旗下23個街市、超過78個商戶及177個檔口，共同推出多達89項涵蓋餐飲與新鮮食品的優惠，如77元的「海鮮孖寶」(沙巴龍躉一條約12-14両及大蝦仔半斤)、原價$108的沙嗲湯底以$77出售等。

李雅麗表示，希望透過旗下街市及品牌的多元化優惠，吸引市民留在香港消費，並在各區街市享受優質的購物與飲食體驗，與全港市民一同歡度開心、熱鬧的國慶佳節。