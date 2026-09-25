商用車司機12.6萬屬高齡 3人有一人滿65歲

本港人口老化持續，交通意外當中涉及長者的傷亡人數亦見上升。立法會整理相關最新數據，發現去年獲准駕駛商用車的高齡司機達12.6萬人，佔整體三成四，即平均約每3人就有一人年滿65歲，而同期每千名持牌高齡商用車司機當中，就有18.2人涉及交通意外，是高齡非商用車司機的5倍。

立法會發表新一期《數據透視》，引用運輸署數據指現有34.2萬名長者持有駕駛執照，佔長者人口一成八，又指年滿65歲長者在交通意外的傷亡人數，從2018年的2,349人，增加兩成四至去年的2,920人；同期高齡司機傷亡數字由392人倍增至785人。報告指，高齡商用車司機自2018年至去年錄得六成八增長，由7.5萬增至12.6萬人，認為增幅值得注意，因商用車一般體積更大、更重，並可能載有較多乘客或貨物，一旦發生交通意外後果更嚴重，商用車路程較長亦會增加意外風險。