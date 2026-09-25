猴痘｜36歲男肛門潰瘍 新個案急增 陌生性伴侶無聯絡難追蹤

近期猴痘個案大幅上升，衞生防護中心人員到訪娛樂場所張貼宣傳海報。（政府新聞處）

患者本月15日出現發燒和肛門附近皮膚潰瘍，上周五到衞生署轄下的社會衞生科診所求醫，獲中心安排到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。他的臨床樣本經化驗證實對猴痘病毒呈陽性反應。患者潛伏期內曾於香港與其他男子有高風險性接觸，中心正繼續就個案進行流行病學調查，亦會將個案通報世界衞生組織。

衞生防護中心表示，本港自2022年起累計共錄得112宗猴痘個案（89宗本地個案和23宗輸入個案），全部病人均為男性。自今年8月起，本港猴痘個案數字有所上升，至今本年累計錄得28宗個案，包括22宗本地個案及六宗輸入個案，其中19宗為8月以來的新增個案，患者均報稱在潛伏期內曾進行高風險性行為，大部分病人未曾接種猴痘疫苗，其中大約4成為愛滋病病毒感染者。中心的公共衞生化驗服務處已就病毐進行基因分析，結果發現部分個案的基因序列相同，相信他們可能有共同感染源頭，且在男男性接觸者群體中存在不同傳播鏈。

增設接種中心為高風險群組接種疫苗

發言人說，有部分個案未能與新結識的陌生性伴侶取得聯絡，導致中心無法有效進行接觸者追蹤及實施相應防控措施，強烈呼籲市民應保留性伴侶聯絡方法，以便在有需要時進行接觸者追蹤。

發言人又指，衞生署已於衞生防護中心大樓增設額外猴痘疫苗接種中心，為高風險群組接種猴痘疫苗；也會與非政府組織合作，在再思社區健康組織、香港愛滋病基金會─旺角服務中心，及香港基督教服務處─PS33尖沙咀中心，安排外展疫苗接種服務。