盧寵茂反駁減聘護士說法　醫管局今年聘逾3000護士按年增兩成

對於最近有意見指，醫管局就護士的招聘減少、甚至「畢業就失業」，醫務衞生局局長盧寵茂今早(25日)在港台節目表示，有關講法不正確及需要澄清，指醫管局去年招聘2,600多名護士，今年聘請3,100多名，增加了約20%。另一個錯誤訊息是指去年有5,000名護士畢業，醫管局只請了3,000多名，但5,000名護士是指收生數目，而不是畢業的數目，因此指「醫管局請3,000人，有2,000人失業」是完全錯誤的推斷。

盧寵茂說，去年畢業的護士有4,083人，而註冊成為護士的則有3,500多人。在這3,500多人中，只有2,500多人是申請醫管局的職位，當中成功就業率近95%，而護士就業較多樣化，不一定要醫管局聘請，亦可以去私家醫院、私人診所、任職私人看護，亦有不少行業會聘請有護理專業的人士。對於有說法指，精神科護士被非本地培訓護士、甚至是被內地護士「搶飯碗」，他表示醫管局不會聘請非本地培訓的精神科護士，全部都是本地培訓，入職機會亦很高。