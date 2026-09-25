男警涉向被查人士未成年女友提性要求 加控一罪 「瞓晏咗」遲近1小時到庭

32歲男警涉在調查一宗刑事案件期間，利用職務之便私下向被查人士的未成年女友提出性要求等，早前被控公職人員行為失當，案件今日（25日）在沙田裁判法院再提堂，控方申請加控一項控罪，指被告煽惑年齡16歲以下的女童作出嚴重猥褻行為，以及將案件轉介至區域法院，10月8日答辯，獲署理主任裁判官鄭紀航批准。沒有律師代表的被告原定應訊時間早上9時半未有到庭，直至10時20分才現身法庭，鄭官質問原因，被告低聲回應，鄭官再問：「因為瞓晏咗？」被告承認並致歉，鄭官表示「唔計較」，但警告如被告再遲到，可能不會再獲保釋，被告回應「多謝法官」，續獲准以5,000元保釋。

續保釋至10.8答辯

32歲被告羅嘉寶，報稱公務員，據悉隸屬葵青警區，已被停職。經修訂的控罪指，被告身為警員，於2025年5月9日與12日之間，在其執行其公職過程中或與相關情況下，沒有合理辯解或理由，故意及意圖作出不當行為，即向年齡16歲以下女童X，提出涉及性的要求，及涉及性的通訊，而當時X的男友正接受調查，被告與X接觸，及/或向X披露與該項調查相關的資料。新增控罪指，被告煽惑年齡16歲以下女童X，與他作出嚴重猥褻行為。