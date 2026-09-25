53歲父餵15粒安眠藥企圖強姦11歲女兒 稱不舉未成事認8罪下月判刑

53歲無業漢利用同住之便，多次餵安眠藥迷暈11歲親生女兒企圖性交。他今日（25日）於高等法院承認企圖強姦、非禮及施用藥物以獲得或便利作非法的性行為共8罪。法官陳慶偉押後案件至10月20日求情及判刑，以待索取被告的精神科及心理報告、女事主的創傷評估報告，期間被告須還押小欖精神病院。 X致電母親哭訴被虐待 案情指，被告為女事主X的生父，X自2022年7月起與胞兄及被告同住，母親則獨居於另一單位，X與被告同住於一間睡房，被告睡在上格床，X則睡在下格床。

2023年4月18日，X致電母親指，她醒來時發現有人脫掉了她的褲子，並哭訴被告曾虐待她3至4次。母親從內地回港後於2023年4月21日報案，X在錄影會面中透露被告曾對她作出1次企圖強姦及3次非禮的事件。警方搜查涉案單位時，發現有36粒壯陽藥西地那非及一支電動按摩棒。被告在警誡下供稱他曾非禮女兒，家中的藥丸均是春藥，他曾給X服用安眠藥兩次以便非禮X，但他稱僅曾用手指撫摸她的私處。 X睡夢中痛醒正被父親企圖強姦 2022年12月20日晚上，X睡覺時因疼痛驚醒，看見被告坐在其床邊，將手指插入其私處數分鐘。被告亦舌舔其私處，捉住她的手去撫摸他的陰莖，X欲哭並感到不舒服，試圖抽回手但不成功，被告問X舒不舒服，X搖頭回應。被告張開X雙腿，企圖將陽具插入X私處但未能成功，遂在X私處外摩擦陽具。

被告稱因不舉未成事 被告繼續強吻X，撫摸X胸部並舌舔X乳頭，X試圖推開並踢向被告肚子，X事後想把事件告訴母親，但深怕被告會打她或做出更嚴重的事情。被告在錄影會面中透露他當晚曾讓X服用安眠藥佐匹克隆（zopiclone），待X入睡後非禮及企圖性交，他親吻X並上下其手，在X身上使用按摩棒，指插X陰道約30秒。他企圖與X性交時則因不舉而未能成事，故抓住X的手讓她觸摸他的陽具，而X在半清醒狀態下曾問被告在做什麼並試圖推開他。

被告稱曾給X服用安眠藥後大肆非禮 2023年1月12日，X再在睡夢中被脫衣，驚醒發現被告在摸胸及指插私處，X感到痛楚並無力反抗，她不知道事件持續了多久便睡著。X在近一星期後發訊息要求被告不要再摸她，被告表示理解，並稱一切會回復正常，亦要求她把事件保密。被告在錄影會面中透露他當晚曾讓X服用8至10粒安眠藥佐匹克隆，趁X入睡後上下其手作出非禮。 2023年4月上旬，被告要求X服用約10粒安眠藥，待X入睡及失去知覺後掀衣脫褲，親吻X的胸部和私處，指插X的的私處約15至30秒。2023年4月18日，被告要求X服用15粒安眠藥，X感到頭暈乏力及產生幻覺，X醒來發現褲子被脫。被告在錄影會面中承認他待X入睡後，為X脫去衫褲，親吻X的胸部和私處，指插X的的私處約30秒。

被告K.K.C.承認8罪，包括1項企圖強姦罪、3項非禮罪及4項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為罪。