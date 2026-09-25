潘焯鴻夫婦涉呃600萬百分百擔保貸款提堂 准保釋11月訊 (更新)

中科監察主席潘焯鴻、其妻朱瑞芳及潘名下「諾翹生物化學有限公司」4名員工涉嫌以虛假的公司營業額、租金及薪酬紀錄，詐騙政府「百份百擔保特惠貸款計劃」600萬港元貸款，於今年3月被警方拘捕。事隔半年，警方上周五（25日）表示，潘焯鴻和妻子朱瑞芳已各被落案起訴1項「欺詐」罪及合共4項「洗黑錢」罪，案件於今日(9月28日)上午在九龍城裁判法院提堂。

二人暫毋須答辯。控方擬轉介案件到區域法院審理，裁判官林希維押後案件至11月2日再訊，以待控方準備轉介文件，並准兩人各以10萬元保釋候訊，期間不准離港，須居於報稱住址，每星期須到警署報到及不得接觸控方證人；官另批准潘於10月8日至12日可離境。