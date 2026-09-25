潘焯鴻夫婦涉呃600萬百分百擔保貸款 被控欺詐洗黑錢9.28提堂

中科監察主席潘焯鴻、其妻朱瑞芳及潘名下「諾翹生物化學有限公司」4名員工涉嫌以虛假的公司營業額、租金及薪酬紀錄，詐騙政府「百份百擔保特惠貸款計劃」600萬港元貸款，於今年3月被警方拘捕。事隔半年，警方周五（25日）表示，潘焯鴻和妻子朱瑞芳已各被落案起訴1項「欺詐」罪及合共4項「洗黑錢」罪，案件將於9月28日上午在九龍城裁判法院提堂。

潘焯鴻等人於2021年6月疫情期間成立「諾翹生物化學有限公司」，涉嫌用外科口罩製造商名義，以欺詐手段向銀行申請「百份百擔保特惠貸款」，並以虛假的公司營業額、租金及薪酬紀錄，騙取銀行批出600萬元的最高貸款額，疑將大部份款項轉至其本人及其妻的個人戶口，並將款項用於個人消費及償還其財務公司的欠債，然而「百份百擔保特惠貸款」是特區政府於疫情期間為紓緩中小企財政壓力、協助中小企渡過難關而推出的支援措施，計劃訂明貸款只能用於支付租金和薪金。