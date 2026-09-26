馬鞍山快餐店少女不滿職員態度　潑水掟食物抱頭痛哭　女職員頭暈送院(有片)

今日(26日)凌晨，網上流傳多段有關一名少女在快餐店搗亂的影片，影片中身穿粉紅色上衣、白長褲，頸掛耳機的17歲少女，在一連鎖快餐店內，疑就外賣問題與一名女職員爭論，隨後就職員態度投訴不果，失控投擲外賣食物及杯裝飲品，更一度進入職員櫃枱搗亂，並跌坐地上抱頭痛哭。警方接報到場，涉事的一名三十多歲女店員疑因不適及頭暈，由救護車送往威爾斯親王醫院治理。警方將案件列作「投訴滋擾」及「有人不適」跟進。
警方表示，26日凌晨1時12分，1名17歲女子前往馬鞍山西沙路632號1間商場的食肆取餐，詢問37歲洪姓女職員外賣進度，洪女表示不知道，要求對方留意店內螢幕，女子懷疑不滿洪女態度，雙方發生口角，女子一度扔食物，男經理報警求助，女子母親知悉事件到場。警員到場，現場回復平靜，洪女報稱頭暈，由救護車送往威爾斯親王醫院接受檢查，案件列作「投訴滋擾」和「病人」處理，暫時無人被捕。
網民認為少女輸在衝動
社交平台Threads上流傳4段影片，顯示少女在店內吵鬧及搗亂畫面，少女哽咽指控女職員「扮受害者」、「扮可憐」，一名中年婦人隨後到場，少女隨即向對方哭訴「佢態度好差」、「佢恰我」，最後跌坐地上，抱頭痛哭，影片結束前，警員到場跟進。據目擊網民表示，少女到櫃詢問外賣，女職員稱「唔知，答你唔到」著對方看顯示屏幕，少女不滿其態度向男經理投訴，男經理稱無法判斷著對方到網上投訴。少女情緒隨之激動潑水、投擲食物等。
影片引發網民熱議。不少網民了解事發經過後表示，店員態度確實有問題，男經理的處理手法亦錯失平息事件的機會，認為只要回應語氣禮貌一點就不會發生之後情況；有人認為：「原本正義喺佢(少女)嗰邊，但最後輸在衝動！」亦有網民指，女事主出手破壞食物及店內財物，或面臨店方索償及承擔法律責任，並關注少女情緒問題。