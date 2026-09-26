馬鞍山快餐店少女不滿職員態度　潑水掟食物抱頭痛哭　女職員頭暈送院(有片)

今日(26日)凌晨，網上流傳多段有關一名少女在快餐店搗亂的影片，影片中身穿粉紅色上衣、白長褲，頸掛耳機的17歲少女，在一連鎖快餐店內，疑就外賣問題與一名女職員爭論，隨後就職員態度投訴不果，失控投擲外賣食物及杯裝飲品，更一度進入職員櫃枱搗亂，並跌坐地上抱頭痛哭。警方接報到場，涉事的一名三十多歲女店員疑因不適及頭暈，由救護車送往威爾斯親王醫院治理。警方將案件列作「投訴滋擾」及「有人不適」跟進。

警方表示，26日凌晨1時12分，1名17歲女子前往馬鞍山西沙路632號1間商場的食肆取餐，詢問37歲洪姓女職員外賣進度，洪女表示不知道，要求對方留意店內螢幕，女子懷疑不滿洪女態度，雙方發生口角，女子一度扔食物，男經理報警求助，女子母親知悉事件到場。警員到場，現場回復平靜，洪女報稱頭暈，由救護車送往威爾斯親王醫院接受檢查，案件列作「投訴滋擾」和「病人」處理，暫時無人被捕。