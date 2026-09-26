更衣室藏針孔鏡頭　24/7 FITNESS致歉　已即時巡查全線分店(有片/更新)

連鎖健身中心「24/7 FITNESS」的沙田瀝源街分店，更衣室內驚傳藏有針孔攝錄鏡頭。昨日(25日)晚上網上流傳相關帖文及影片，一名男子表示在更衣室發覺假天花有異，打開後驚見貼有一個疑似針孔攝錄鏡頭，已報警處理。警方接報指涉事健身中心分店內發現共3個更衣室有同類裝置，案件列作「窺淫」調查。24/7 FITNESS」表示高度重視事件，並對事件令會員感到不安深表歉意，即時巡查全線分店，並指對任何侵犯會員私隱的行為絕不容忍。
該名健身中心男會員昨晚於社交平台Threads上載影片，指在更衣室內發現假天花罅隙有點闊，然後見到中間有粒很細的藍色點異物，隨後打開假天花揭發事件，事主形容：「完全係好X誇張喎，你話畀女發現就話啫，畀仔發現喎真係……」事主在文中表示「我完全覺得裝cam嗰條友係挑戰我隻眼，我打開咗上面假天花，發現佢係連X住其他。」他又指：「雖然我係男人，但係當我發現佢係個cam嘅時候，我心的確有啲離一離」、「我仲要條褲除正一半向上望笑死」，但指已經即時報咗警處理，並呼籲大家要保持警覺。另有網民拍得警員到場調查情況，據指事後4間更衣室中有3間暫時封閉。
事件曝光後令大批網民震驚，紛紛留言：「好變態」、「真心癲」、「好恐佈」、「咁衰！一定要拉到嗰啲衰人！多謝你救咗好多人呀！」、「你好勁好眼利，感謝您」、「俾仔定女發現都唔應該，偷拍犯罪受害無分性別」、「咩世界啊 而家！兇徒咁猖狂嘅」。
24/7 FITNESS：已就事件即時報警 正積極配合警方調查
24/7 FITNESS回覆傳媒查詢表示，公司職員發現事件後已第一時間報警，分店負責人亦已向警方錄取口供。該公司會全力協助警方調查，並按警方要求提供所需資料，務求盡快查明真相，將涉事者繩之於法。由於案件已進入調查程序，該公司現階段不宜對案情作出揣測或進一步評論。為保障會員的安全及私隱，已即時採取以下措施：
一、涉事設施為分店內一間單人使用的共用浴室。公司發現事件後已即時暫停開放該浴室。警方完成現場蒐證後，公司在警方在場的情況下，全面檢查分店所有浴室及更衣室，確認未有發現異常，才重新開放有關設施；
二、事發當日，公司已即時巡查全線分店轄下所有更衣室、浴室及洗手間，重點檢查假天花、燈槽及其他隱蔽位置，暫未發現異常；
三、公司會檢討及加強各分店的日常清潔及巡查安排，包括增加巡查次數。
24/7 FITNESS重申，場地內的閉路電視只設於公共範圍，僅作保安用途。公司從不會在浴室、更衣室及洗手間內安裝任何攝錄設備。公司會在不影響調查的前提下，適時公布後續安排。