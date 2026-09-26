更衣室藏針孔鏡頭　24/7 FITNESS致歉　已即時巡查全線分店(有片/更新)

連鎖健身中心「24/7 FITNESS」的沙田瀝源街分店，更衣室內驚傳藏有針孔攝錄鏡頭。昨日(25日)晚上網上流傳相關帖文及影片，一名男子表示在更衣室發覺假天花有異，打開後驚見貼有一個疑似針孔攝錄鏡頭，已報警處理。警方接報指涉事健身中心分店內發現共3個更衣室有同類裝置，案件列作「窺淫」調查。24/7 FITNESS」表示高度重視事件，並對事件令會員感到不安深表歉意，即時巡查全線分店，並指對任何侵犯會員私隱的行為絕不容忍。

該名健身中心男會員昨晚於社交平台Threads上載影片，指在更衣室內發現假天花罅隙有點闊，然後見到中間有粒很細的藍色點異物，隨後打開假天花揭發事件，事主形容：「完全係好X誇張喎，你話畀女發現就話啫，畀仔發現喎真係……」事主在文中表示「我完全覺得裝cam嗰條友係挑戰我隻眼，我打開咗上面假天花，發現佢係連X住其他。」他又指：「雖然我係男人，但係當我發現佢係個cam嘅時候，我心的確有啲離一離」、「我仲要條褲除正一半向上望笑死」，但指已經即時報咗警處理，並呼籲大家要保持警覺。另有網民拍得警員到場調查情況，據指事後4間更衣室中有3間暫時封閉。