國慶黃金周｜警巡旅遊熱點監察可疑的士　「的士大使」助防黑的濫收車資

十一黃金周長假期將至，預料將迎來大批內地旅客訪港。警方港島總區交通部、中區警區聯同的士業議會，於黃金周前夕展開跨部門聯合行動，嚴厲打擊的士濫收車資、拒載、冚旗載客及沒有使用計程錶等違規行為。警方強調，黃金周期間，以及深夜公共交通停止服務時段等，在旅遊熱點主動監察可疑的士，將會在熱門旅遊黑點加派便裝警員喬裝乘客「放蛇」執法，並同步加強宣傳，於中環蘭桂坊及山頂纜車站加派「的士大使」協助旅客。
警方表示，本月初派警員「放蛇」在花園道纜車站上車，目的地山頂，的士司機索價350元，為正常按錶收費5倍，警方事後拘捕該名司機。警方表示，的士涉及濫收車資等違法行為，會影響正常的士經營，亦破壞旅客權益及本港旅遊形象。除「放蛇」行動外，警方會派遣「隱形戰車」巡邏，利用車上的自動車牌識別系統，識別和截查可疑的士，並會用閉路電視鏡頭監察旅遊地點附近交通情況。
中區行動涵蓋蘭桂坊、山頂纜車站及中環碼頭等熱點
中區警區行動主任阮嘉儀女總督察表示，中區涵蓋蘭桂坊、山頂纜車站及中環碼頭等多個訪港旅客必到的熱點，每逢長假期均會湧現大量人流。為防範不法司機趁機「劏客」，警方與業界在將至的十一黃金周期間，於高峰時段派駐「的士大使」在蘭桂坊一帶（包括威靈頓街及士丹利街）及山頂纜車站的士站協助乘客。阮嘉儀提醒的士從業員，濫收車資是十分愚蠢和嚴重的行為，切勿以身試法。她又提醒公眾，可於落車時索取收據，如果遇到「黑的」，就記下的士車牌號碼、司機資料，並向警方舉報。
便裝警員喬裝乘客「放蛇」蒐證
港島總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察嚴思浩表示，警方會持續採取代號「長橋」等專項行動，派遣便裝警員喬裝乘客「放蛇」蒐證，重點打擊不法司機濫收車資、拒載、冚旗載客，以及未有展示的士司機證等違法行為。同時，警方會利用流動數碼錄影設備進行動態蒐證，若發現有車輛殘缺或懷疑違反安全規例，會即時拖往汽車扣留中心檢驗。
「的士大使」協助候車乘客防止被濫收車資
的士業議會主席黃卓邦表示，的士業界於前年起，聯同警方推出「的士大使」計劃，會協助候車乘客登記預計車資、的士車牌號碼及目的地等資料，並寫在「的士資訊卡」上供乘客留存，讓旅客心中有數，防止被濫收車資，已協助逾6萬名市民和旅客乘坐的士，加強乘客和司機之間溝通、減少語言不通及收費不清等誤會，亦對不法司機帶來阻嚇作用。這個計劃以往於蘭桂坊作試點，之後擴展服務地點，例如在五一、十一黃金期期間，派出大使到花園道纜車站和山頂纜車站，向乘客派發的士資訊卡。