國慶黃金周｜警巡旅遊熱點監察可疑的士　「的士大使」助防黑的濫收車資

十一黃金周長假期將至，預料將迎來大批內地旅客訪港。警方港島總區交通部、中區警區聯同的士業議會，於黃金周前夕展開跨部門聯合行動，嚴厲打擊的士濫收車資、拒載、冚旗載客及沒有使用計程錶等違規行為。警方強調，黃金周期間，以及深夜公共交通停止服務時段等，在旅遊熱點主動監察可疑的士，將會在熱門旅遊黑點加派便裝警員喬裝乘客「放蛇」執法，並同步加強宣傳，於中環蘭桂坊及山頂纜車站加派「的士大使」協助旅客。

警方表示，本月初派警員「放蛇」在花園道纜車站上車，目的地山頂，的士司機索價350元，為正常按錶收費5倍，警方事後拘捕該名司機。警方表示，的士涉及濫收車資等違法行為，會影響正常的士經營，亦破壞旅客權益及本港旅遊形象。除「放蛇」行動外，警方會派遣「隱形戰車」巡邏，利用車上的自動車牌識別系統，識別和截查可疑的士，並會用閉路電視鏡頭監察旅遊地點附近交通情況。