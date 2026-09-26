樓宇維修｜甯漢豪：預審名單分三張免打龍通　料價錢不應高過現時

政府提出就樓宇維修制定「預審名單」，針對驗樓顧問、監工顧問和承建商，本月30日起接受申請參加。發展局局長甯漢豪表示，分開驗樓顧問、監工顧問和承建商三張名單，目的是避免三方「打龍通」及有關係的三方參與同一個大維修項目，相信預審名單制度下樓宇維修明碼實價，大維修費用不應高過現時。

甯漢豪在一個電視節目中表示，預審準則比現時嚴謹，參加名單公司必須申報身份，例如有關承建商與另外兩張名單的公司有否關連，如果日後被揭發有關連但當初無申報，可能已涉及虛假陳述。甯漢豪強調，新制度較現有「招標妥」更為嚴謹在誠信及背景審查上，過往僅需申報5年內無誠信罪行定罪紀錄；新制則要求通過執法機構背景審查，申請者過去3年不得有誠信罪行定罪，且當前不得有誠信罪行被檢控。若涉嫌誠信罪行被檢控、涉及重大地盤事故、履行項目表現欠佳或履職能力成疑，將被暫停預審資格。