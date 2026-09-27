將軍澳「子彈仔」擾民惹區議員關注 警打擊違法行為檢控7青年

將軍澳警區在帖文展示多部被截的「子彈仔」單車，強調會持續執法，打擊不同類型違法行為，確保道路安全。

近日西貢區議員張美雄指出，將軍澳深夜不時有「子彈仔」童黨出沒橫行，曾現場追截有關人士及向警方舉報，希望能制止噪音，引起關注。將軍澳警區周六（9月26日）在社交平台表示，除了持續打擊非法使用電動可移動工具之外，亦十分關注單車違法行為，近日以傳票方式檢控7名年齡介乎14至17歲男性青少年，涉及「夜間或能見度低時未亮前白後紅車燈」及 「沒有明顯需要在行人路騎踏單車」等違法行為。

將軍澳警區在帖文展示多部被截的「子彈仔」單車，強調會持續執法，打擊不同類型違法行為，確保道路安全。同時，為了市民及道路使用者的生命及財產安全，警方呼籲市民遵守交通規則。