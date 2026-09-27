盧寵茂：護士生「畢業即失業」說法不成立　外來護士屬補助無搶本地人飯碗

醫務衞生局局長盧寵茂出席電台節目時表示，醫管局現時約有3,200個護士空缺，但在去年近4,000名潛在畢業生中，僅約3,500人成功註冊或登記，實際到醫管局應徵的更只有約2,500人，強調「並非醫管局不予聘用，而是畢業生擁有自身的選擇。」他又指，香港早幾年開放輸入非本地培訓護士「搶本地人飯碗」的言論不成立，是「絕對錯誤」且「不負責任」。

形容說法純屬「口號式」

對於有意見指護士被非本地培訓人員「搶飯碗」，盧寵茂形容此說法純屬「口號式」並不成立。他引述數據指出，全港現有逾75,000名護士，其中醫管局佔逾30,000名；但在公營醫院中，非本地培訓護士僅得55人，佔比不足0.2%，且近半屬短期交流，而有限度註冊護士更不足30人(佔比低於0.1%)。他並特別澄清，醫管局的精神科護士絕無非本地培訓人員。