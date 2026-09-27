運輸署全面升級過路「黃盒」　涉2000路口已完成四成　料2027年底換畢

為方便視障人士過馬路，交通燈下都設有大眾熟悉的「黃盒」電子行人過路發聲裝置，以聲響和震動提示視障人士行人過路燈號變化。當局表示，原有發聲裝置大部分已運作逾廿載。運輸署自2025年4月起逐步在各區更換新一代裝置，並增添多項以人為本的功能。截至今年8月已完成800多個行人過路處的更換工程，相當於全港四成。 運輸署總工程師(交通控制)郭家駿表示，確保道路安全、提升市民出行體驗是政府地區治理工作重要一環。他形容更換新發聲裝置的進度理想，預期2027年年底前可完成更換全港約2,000個路口裝置的目標。

新增靈活聲量調節功能 郭家駿指出，署方會優先更換較多視障人士活動的地區，例如深水埗、觀塘。他特別提到，新增的靈活聲量調節功能，將裝置夜間聲量最多降低五分貝，減少對附近居民的影響。視障人士有需要時，可利用專屬遙控器或手機應用程式的遙控功能短暫提高發聲裝置音量，安全過路。他說，「這是雙贏的新安排，精準回應市民需要，也積極帶動社會和諧共融氣氛。」

語音位置提示街道名稱 後天失明的李啟德積極參與視障人士的事務。他的生活忙碌，除了要到中心開會，也經常前往不同政府部門、機構開會，足跡遍及香港、九龍和新界。由於他多數獨自出門，若要橫過馬路，便要依賴發聲裝置，他直言新一代發聲裝置增添多項功能，令出行更方便。 其中，李啟德最常用到的是語音位置提示，裝置會以粵語、普通話、英語讀出過路處附近的街道名稱，「這是必不可少的，我有時前往一些不太熟悉的地方，要知道身處哪條街道。」發聲裝置上的摸讀地圖也是重要功能，協助視障人士弄清路面布局。李啟德以港島區為例，指該區道路除了一般行車道外，還設有電車軌道，更有汽車與電車共用的路段，他橫過馬路前需先掌握地形，知道要跨越哪些行車線。

李啟德指出，安全、全面、可靠的無障礙設施對視障人士融入社區、建立新生活至關重要，「視障人士下樓之後，基本上都要過馬路。如果過馬路時膽戰心驚，得不到任何輔助，我們何來勇氣面對新生活？」所幸本港所有過路處均設有發聲裝置，「全球只有幾個城市能如此周到，香港是其中之一，我引以為傲。」他也對新裝置更換進度感到滿意，尤其當局會在視障機構附近優先更換。

用家參與設計 增聲量遙控器 57歲的李啟德喪失視力逾30年，他不僅是新裝置的用家，更參與設計。運輸署2017年起探討改善發聲裝置，他與署方一直緊密溝通，新裝置部分功能的靈感正是源自他和其他視障人士。他又指，發聲裝置夜間會下調音量，減少對附近居民的影響。若視障人士晚上要橫過馬路，便需要額外輔。 他和一眾用家與運輸署商議後，得出增設專屬遙控器和手機應用程式遙控聲量的結論。15,000個專屬遙控器由政府經視障機構派發。遙控器設計簡單，「1」字按鈕代表提升發聲裝置音量一次；「O」字按鈕代表在20分鐘內不斷循環提升音量。李啟德形容這是「一百分的設計」，讚揚運輸署百分百採納視障人士意見。