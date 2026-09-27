羅淑佩：維園網球場重建爭取五年規劃內動工　研設開合式上蓋符合國際賽標準

施政報告提出重建維園網球場，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，現正進行技術可行性研究，期望盡快開展設計工作，力爭在首個五年規劃內動工，並於下一個五年規劃初段落成。羅淑佩出席電視節目時指出，為滿足國際高級別網球賽事的標準，新球場必須配備開合式上蓋，當局正積極研究更快捷且符合成本效益的興建方案；重建工程將盡量避免影響現有的游泳池及硬地足球場，但因需增設副場與練習場，網球場後方的小山丘難免需要改動。在維園重建期間，當局擬每年預留香港大球場的部分檔期，並加設臨時設施以舉辦大型網球賽。

針對政府早前決定不就粉嶺高球場環評裁決提出上訴，被問及收回的32公頃土地用途時，羅淑佩強調，現階段不會有重大改變，當局將繼續沿用既定模式，在舉辦LIV Golf等國際大賽時交由球會辦賽，長遠規劃則有待跨部門進一步檢視。

現金回贈或免稅海外戲組未必適合香港 於電影發展基金的檢討工作，羅淑佩強調公帑資助絕不縮減，但審批時會更看重市場價值，不再單純以「保開工」為目標。同時，當局將成立專責小組，全力支援海外及內地劇組來港取景，藉此帶動本地幕後就業並推廣旅遊業。被問及會否向海外攝製團隊提供金錢資助時，羅淑佩指外地常見的現金回贈或免稅等資助模式未必適合香港，政府的實質資金投放仍會集中於具商業價值的本地電影上。