大灣區航空首條印尼航線開航　一周四班直飛泗水

大灣區航空宣有，印尼泗水定期航班昨天(25日)正式投入服務，為該公司第一條印尼航線，每星期提供4班(逢星期日、一、三及五)來往香港與泗水朱安達國際機場的直航航班。 大灣區航空昨午於香港國際機場二號客運大樓舉行首航儀式，航班約於昨晚十時眾(當地時間)抵達泗水朱安達國際機場，並隨即舉行了歡迎儀式；一眾嘉賓受邀出席，包括印尼駐港澳署理總領事Baskara Pradipta、民航處處長黃嘉華、運輸及物流局首席助理秘書長羅業廣、運輸及物流局助理秘書長陳億利、香港機場管理局機場服務總監楊達榮，以及香港機場管理局總經理—航線拓展莊偉祺，及議員姚柏良及江旻憓出席。

繼續積極開拓新航點 大灣區航空副主席兼行政總裁侯偉表示，十分高興開辦印尼泗水定期航線，進一步擴展大灣區航空在區內的飛行網絡大；灣區航空目前共有超過20條定期及季節性航線，遍及亞洲及中國內地多個城市。他又指，我們將會繼續積極開拓新航點，以滿足市場需求。

印尼第二大城市 泗水是印尼第二大城市，位於爪哇島東部，亦是東爪哇省首府。作為重要的港口及商業中心，泗水經濟發展蓬勃，交通網絡完善，匯聚現代都市活力與豐富歷史文化。當地擁有眾多特色建築、美食及購物熱點，前往布羅莫火山等著名景點亦十分方便，深受商務及休閒旅客歡迎。