東鐵綫掀偷拍疑雲 　背心女拉扯男子大喊「鹹濕佬」　 乘客嫌嘈引熱議 (有片)

近日網上社交平台流傳多段短片。首段影片可見，一名身穿黑色背心的女子在港鐵東鐵綫車廂內，懷疑有男子偷拍她，隨即情緒激動地扯住對方上衣，大聲喝道，「快啲，畀你部手機我睇，你影我，即時！」涉事男子則一邊轉身意圖掙脫，一邊連聲否認，「你好啦，你唔好搞我，唔好打喎。」女方則緊捉對方不放，揚言要報警處理。

第二片段中，場景仍然是車廂內，惟背心女將男子推撞至車廂牆壁，兩人均拿出手機互相拍攝。女方高呼「有個鹹濕佬」，男子則表示「幫手呀、好痛」。及後男子強行走到車門，期間女方見狀即向周圍乘客大叫：「快啲影佢塊面呀，快啲影！幾鬼鹹濕呀，你依家偷影我，我睇到呀，報警呀！」車上其他乘客紛紛走避，更有旁觀乘客嫌兩人嘈吵，直言「你未報警囉，好煩呀你哋」。不久，兩人在大圍站落車。