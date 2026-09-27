東鐵綫掀偷拍疑雲 　背心女拉扯男子大喊「鹹濕佬」　 乘客嫌嘈引熱議 (有片)

近日網上社交平台流傳多段短片。首段影片可見，一名身穿黑色背心的女子在港鐵東鐵綫車廂內，懷疑有男子偷拍她，隨即情緒激動地扯住對方上衣，大聲喝道，「快啲，畀你部手機我睇，你影我，即時！」涉事男子則一邊轉身意圖掙脫，一邊連聲否認，「你好啦，你唔好搞我，唔好打喎。」女方則緊捉對方不放，揚言要報警處理。
第二片段中，場景仍然是車廂內，惟背心女將男子推撞至車廂牆壁，兩人均拿出手機互相拍攝。女方高呼「有個鹹濕佬」，男子則表示「幫手呀、好痛」。及後男子強行走到車門，期間女方見狀即向周圍乘客大叫：「快啲影佢塊面呀，快啲影！幾鬼鹹濕呀，你依家偷影我，我睇到呀，報警呀！」車上其他乘客紛紛走避，更有旁觀乘客嫌兩人嘈吵，直言「你未報警囉，好煩呀你哋」。不久，兩人在大圍站落車。
至於第三段影片則顯示，大批港鐵職員已趕到現場並將兩人包圍，影片隨即結束，未有交代後續發展。
警方翻查男子手機無發現
警方表示，今日接獲一名男子報案，指約下午2時，目擊一男一女在港鐵車廂內激烈爭吵。女子聲稱遭男子偷拍，並阻止他離開。警方到場調查，翻查涉事46歲男子手機，初步未有發現相關照片；涉事女子則48歲。警方將案件列作「糾紛」，無人被捕。
網友反應兩極
事件在網上引起熱議，網民反應兩極。部分人對車廂內其他乘客未有出手相助感到失望，慨嘆「點解無人幫手？」及「真冷漠，居然仲有人嫌佢哋好煩」。
另一方面，亦有不少網民對事件存疑，甚至質疑指控是否屬實，「偷影邊度？偷影佢包到冚？」、「呢啲真係唔好亂幫手，依家太多騙案」、「公平啲講，又要着到咁，個樣又驚畀人影，咁你不如唔好出街」。