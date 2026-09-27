簡約公屋｜何永賢明年留下見證項目完成？「做好眼前每一日」

現屆政府提出興建簡約公屋，以縮短公屋輪候時間，3萬伙簡約公屋預計明年3月全數落成。項目由房屋局主理，房屋局局長何永賢被問到明年會否留下繼續監督項目完成時，回應稱要做好眼前每一日，才能有一個堅實的基礎，讓明天更好的事發生。

不會硬性規定單位人均面積 政府在2022年《施政報告》提出興建簡約公屋，目標在5年內興建3萬伙，主要提供予輪候傳統公屋3年或以上的申請者。何永賢在一個電視節目被問到，日後會否留低「繼續坐鎮」監督所有項目如期完成，她表示自簡約公屋政策推出後便接下任務，並在過去4年多看著由構思到覓地，然後到立法會申請撥款、看著工程如何盡快完成，再之後有營運、宣傳、接受申請等過程，「全套我自己每一個環節都感受咗好多，亦都同團隊緊密咁工作。」她續稱，眼前有很多工作、每一日都很重要，「一定要做好眼前嘅每一天，先至有一個堅實嘅基礎，讓明天更好嘅嘢發生」，市民的支持亦是推動她工作的動力。

另外，今年《施政報告》提出北部都會區面積45平方米或以上的資助出售單位比例，會由兩成增加至兩成半。對於政府未有採納坊間建議，為北都公屋設立人均居住面積標準，何永賢稱不會為此設立標準，因為政府不會以單一數字硬性規定人均面積，而是以每個單位的居住人數推算，如4至5人單位面積約400呎，即人均90多至100多呎，至2031至32年度所有單位面積預算可增加一成。她提到，大單位可讓市民住大一點，但呎數和價錢亦相應高一些，當局會盡量提供多元單位選擇予市民。