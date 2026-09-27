黃大仙「登」鴨靈號維港巡遊 市民上船遊覽感歎城市變遷

對不少基層市民而言，鮮有機會登上中式帆船遊覽維港景色。適逢黃大仙寶誕與國慶77周年，嗇色園與中式帆船「鴨靈號」合作，將黃大仙像印上主帆，今日(27日)更特設海上文化導賞遊，邀請105名公眾及過渡性房屋「可悅居」的居民登船，一嘗於帆船上暢遊維港的體驗。有市民眺望沿岸維港景色，感歎本港今昔變化；亦有母親帶兒子首次體驗登上帆船遊覽維港。

市民羅先生首次乘搭「鴨靈號」，他直言相比天星小輪的短途航程，乘坐「鴨靈號」更能仔細欣賞兩岸風光。他感歎時代變遷，指維港海面顯得比昔日窄小，如今沿岸高樓大廈林立，深刻感受本港的變化。提到與黃大仙祠之間的淵源，羅先生透露，過去曾兩度到祠內搶插「頭炷香」，現時更入住由嗇色園營運、位於黃大仙祠旁的過渡性房屋「可悅居」。適逢黃大仙寶誕，他特別向黃大仙師祈福，盼能早日順利獲派公屋「上樓」，進一步改善生活環境。