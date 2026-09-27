越冬斑蝶止跌回升 四地錄1693蝶按年增近4倍

本港越冬斑蝶數量止跌回升。綠色力量公布最新「越冬斑蝶調查」結果顯示，上個冬季（2025年10月至2026年1月）在深水灣、小冷水、分流及水口四個越冬地點共錄得1,693隻斑蝶，較上一個冬季的345隻大增3.9倍，扭轉連續四年跌勢。其中深水灣錄得1,408隻越冬斑蝶，成為帶動整體數字上升的主要原因。

深水灣錄得最多共1408隻

綠色力量於2025年10月至2026年1月期間，在港島深水灣、屯門小冷水、大嶼山分流及水口進行越冬斑蝶調查，共錄得1,693隻越冬斑蝶，較2024年冬季錄得的345隻大幅增加。四個地點中，以深水灣錄得最多，共1,408隻；其次為分流182隻、小冷水84隻及水口19隻。