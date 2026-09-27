越冬斑蝶止跌回升 四地錄1693蝶按年增近4倍

本港越冬斑蝶數量止跌回升。綠色力量公布最新「越冬斑蝶調查」結果顯示，上個冬季（2025年10月至2026年1月）在深水灣、小冷水、分流及水口四個越冬地點共錄得1,693隻斑蝶，較上一個冬季的345隻大增3.9倍，扭轉連續四年跌勢。其中深水灣錄得1,408隻越冬斑蝶，成為帶動整體數字上升的主要原因。
深水灣錄得最多共1408隻
綠色力量於2025年10月至2026年1月期間，在港島深水灣、屯門小冷水、大嶼山分流及水口進行越冬斑蝶調查，共錄得1,693隻越冬斑蝶，較2024年冬季錄得的345隻大幅增加。四個地點中，以深水灣錄得最多，共1,408隻；其次為分流182隻、小冷水84隻及水口19隻。
2020年錄得歷來最高數量
每年秋冬，棲息於北方較寒冷地區的斑蝶會向南遷徙，到較溫暖地區群集過冬。香港位處亞熱帶地區，是斑蝶遷徙路線上的重要一站，綠色力量自2009年起展開「越冬斑蝶調查」。綠色力量環境事務總經理單家驊表示，今次整體數字顯著上升，主要受深水灣錄得大量斑蝶帶動。翻查歷年紀錄，深水灣曾於2017年、2020年及今次調查錄得逾千隻斑蝶群集，其中2020年錄得1,566隻，屬歷來最高，而今次錄得的1,408隻則為17年來第二高。
他指出，深水灣及小冷水的越冬斑蝶以「烏鴉型斑蝶」為主，包括藍點紫斑蝶及幻紫斑蝶等，數量波動較大，由數十隻至數千隻不等；至於分流及水口則以青斑蝶、擬旖斑蝶等「老虎型斑蝶」為主，歷年數量相對穩定。
超級厄爾尼諾現象或影響斑蝶遷徙
單家驊分析，相較於「老虎型斑蝶」，「烏鴉型斑蝶」的遷徙行為及越冬選址更容易受氣候、風向及環境等因素影響，因此數量時有顯著波動。隨着多個氣象組織預測超級厄爾尼諾現象將於今年10至12月出現，他估計有機會影響斑蝶遷徙情況。回顧2015年冬季超級厄爾尼諾期間，屯門小冷水曾錄得1,596隻越冬斑蝶，創該地歷來第二高紀錄。他期望今年冬季越冬斑蝶數目可進一步上升，並會繼續監察極端氣候與斑蝶遷徙及數量變化的關係。