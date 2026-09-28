政府檢視電影資助策略 須顧市場價值非純保就業

政府在《施政報告》提出全面檢視電影發展基金審批機制，並研究為電影業界提供搭景場地，鼓勵本地取景。文化體育及旅遊局長羅淑佩稱，總資助額不會減少但方向有變，日後業界要更著重市場價值，不能再單純為電影業從業員保就業，盼能資助拍出令觀眾願意購票入場的作品。

新一份《施政報告》提出全面檢視電影發展基金，以吸引更多私人投資，以及研究為業界提供搭景場地，鼓勵電影在本地取景。羅淑佩在一個電視節目表示，基金下的資助或相關投資應要繼續進行，總資助額不會減少，惟政策會改為更著重市場價值。她提到，過往資助雖能維持本地電影從業員「有工開」，但能取得亮麗票房、成功回本的作品有限，與業界交流後各方均認同資助應一併衡量商業與市場價值，拍出令觀眾願意購票入場的優質作品。