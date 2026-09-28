政府檢視電影資助策略 須顧市場價值非純保就業

政府在《施政報告》提出全面檢視電影發展基金審批機制，並研究為電影業界提供搭景場地，鼓勵本地取景。文化體育及旅遊局長羅淑佩稱，總資助額不會減少但方向有變，日後業界要更著重市場價值，不能再單純為電影業從業員保就業，盼能資助拍出令觀眾願意購票入場的作品。
新一份《施政報告》提出全面檢視電影發展基金，以吸引更多私人投資，以及研究為業界提供搭景場地，鼓勵電影在本地取景。羅淑佩在一個電視節目表示，基金下的資助或相關投資應要繼續進行，總資助額不會減少，惟政策會改為更著重市場價值。她提到，過往資助雖能維持本地電影從業員「有工開」，但能取得亮麗票房、成功回本的作品有限，與業界交流後各方均認同資助應一併衡量商業與市場價值，拍出令觀眾願意購票入場的優質作品。
當局同時正籌備興建一個較大型的搭景場地，讓業界以較低廉價格租用節省成本，甚或可同時容納兩套成本不高的電影製作。羅淑佩稱，考慮到現時市場已有商業影棚，當局會小心處理，以免與民爭利。《施政報告》亦提出推動「電影+旅遊」，文創產業發展處會增設「境外電影拍攝支援組」，以一站式支援吸引境外電影劇組來港取景。羅淑佩稱，團隊來港拍電影前須交代電影大綱和故事內容，全世界都有類似做法，又相信電影把香港街景拍得漂亮，更起到推廣旅遊和良好國際形象作用。
維園網球場重建爭五年內動工
另外，政府擬重建有四十多年歷史的維多利亞公園網球場，成為可舉辦更多大型賽事的全天候多用途場館。羅淑佩稱，政府正進行技術可行性研究，期望盡快開展設計工作，力爭在首個五年規劃內動工，並在下一個五年規劃初段落成。她稱，新場館會增設開合式上蓋，又指不會改動重建不久的泳池和硬地足球場，但新場館要增設副場與練習場，網球場後方小山丘難免須改動。重建維園網球場期間，當局擬每年預留香港大球場部分檔期，加設臨時設施舉辦大型網球賽，形容有大球場才有重建維園網球場的契機。