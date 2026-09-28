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出版：2026-Sep-28 08:00
更新：2026-Sep-28 21:00

啟德醫院交通懶人包｜港鐵站出口轉乘、直達巴士小巴路線一文睇清　10.5起分階段投入服務

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啟德醫院2026年10月起分階段投入服務。(資料圖片／羅庸軒攝)

啟德醫院2026年10月起分階段投入服務。(資料圖片／羅庸軒攝)

啟德醫院於2026年10月5日起分階段投入服務，逐步吸納伊利沙伯醫院的臨床服務，首階段率先由專科門診大樓及腫瘤科大樓投入服務，開展家庭醫學綜合中心、內科、外科、神經外科、家庭醫學及腫瘤科部分舊症的專科門診服務，以及專職醫療、診斷和放射治療等配套服務。為配合啟德醫院啟用，城巴及九巴等公共交通營辦商重組及新增多條路線，《am730》現為讀者整理前往啟德醫院的交通詳情。

啟德醫院2026年10月起分階段投入服務。(資料圖片／政府新聞處) 啟德醫院專科門診大樓(4座)地下大堂的詢問處。(政府新聞處) 啟德醫院臨床腫瘤科日間中心。(政府新聞處) 啟德醫院家庭醫學綜合中心位於專科門診大樓(4座)。(政府新聞處) 啟德醫院10月5日起分階段投入服務。(政府新聞處) 啟德醫院專科門診大樓(4座)的藥劑部。(政府新聞處) 利沙伯醫院的臨床服務，將會由啟德醫院逐步吸納。(資料圖片／林俊源攝) 啟德醫院毗鄰現有香港兒童醫院。(資料圖片／林俊源攝) 市民可在港鐵啟德站出站，轉巴士前往啟德醫院。(資料圖片／鍾式明攝) 市民可在港鐵油塘站出站，轉小巴前往啟德醫院。(資料圖片)

啟德醫院基本位置與服務項目

啟德醫院位於啟德承昌道1號，毗鄰香港兒童醫院，主要依靠巴士和小巴線連接各區。在首階段啟用後，醫管局會循序漸進推進第二階段服務安排，預計住院、手術及急症室等主要臨床服務於2028年投入服務。

全面啟用後，啟德醫院將成為全港病床數目最多、總樓面面積最大的醫療樞紐，總建築樓面面積為50萬平方米，提供2,400張病床。啟德醫院由5座大樓組成，配備37間手術室及先進臨床設施，並設有多個專科中心，包括腫瘤科中心及腦神經科學中心，支援較複雜的專科轉介個案。啟德醫院亦是醫管局指定的創傷中心，提供24小時急症服務，以應對各類急症、緊急情況及重大事故。

現時啟德醫院服務範圍覆蓋油尖旺、九龍城、黃大仙以及觀塘等區域，服務的人口超過180萬人。啟德醫院是九龍中醫院聯網的龍頭醫院，將與區內其他醫院分工協作，進一步提升九龍區急症醫院整體布局，同時會與毗連的香港兒童醫院提供臨床支援，進一步加強兩院協同效應。為方便病人熟悉新醫院環境，開院初期院方會安排服務大使，於第四和第五座大樓的大堂及各診症部門樓層當值，解答病人有關預約、交通以及設備位置等問題，並提供即時支援。

鐵路點去啟德醫院？港鐵轉乘指南 (啟德/觀塘/九龍灣站)

醫管局早前指，根據觀察現時有不少市民都是透過港鐵轉乘的方法到伊利沙伯醫院，因此預計未來亦有不少人會用這個方法到啟德醫院。以下是部分港鐵車站轉乘交通往啟德醫院的資訊：

港鐵出發站

建議出口

轉乘交通工具

車程時間

屯馬綫啟德站

C 出口

城巴22S

約15分鐘

觀塘綫九龍灣站

A 出口

專線小巴86

約10分鐘

觀塘綫觀塘站

A2 出口

九巴5R、15A

約15分鐘

觀塘綫黃大仙站

D2 出口

專線小巴88A

約25分鐘

將軍澳綫油塘站

B2 出口

專線小巴90A

約15分鐘

  • 港鐵宋皇臺站、土瓜灣站、鑽石山站、牛頭角站、彩虹站及九龍塘站等，亦有巴士或專線小巴前往新醫院。

九巴X6C線途經啟德醫院。(九巴提供) 九巴15A線途經啟德醫院。(九巴提供) 城巴22S線途經啟德醫院。(城巴提供) 城巴20X線途經啟德醫院。(城巴提供) 往返啟德郵輪碼頭的城巴22及22M線會途經啟德醫院。(資料圖片)

直達啟德醫院巴士路線一覽

  • 城巴20A線：啟德郵輪碼頭 — 高鐵西九龍站

  • 城巴20X線：啟德郵輪碼頭 — 尖沙咀 (經東九龍走廊)

  • 城巴22線：啟德郵輪碼頭 — 九龍塘又一城

  • 城巴22M線：啟德郵輪碼頭 — 土瓜灣

  • 城巴22S線：啟德郵輪碼頭 — 啟德AIRSIDE；周一至五早上10時半至晚上7時半設短途班次，由啟德站往啟德醫院及香港兒童醫院

  • 九巴5R線：啟德郵輪碼頭 — 觀塘apm

  • 九巴15A線：平田 — 慈雲山 (北)

  • 九巴X6C線：美孚 — 啟德醫院；只限周一至五服務

城巴另建議，乘客可乘搭608、793等路線，經啟福道近宏通街的行人天橋往返啟德醫院。

10月5日起，九巴會開辦竹園開往啟德醫院的11A線及愛民往啟德醫院的17A線

直達啟德醫院專綫小巴路線一覽

  • 22A線：樂華邨 — 觀塘碼頭，上落客點設於祥業街

  • 68線：彩雲邨 — 九龍灣，上落客點設於祥業街

  • 86線：德福花園 — 啟德郵輪碼頭

  • 88A線：黃大仙巴士總站 — 香港兒童醫院

  • 90A線：油塘油麗邨 — 香港兒童醫院

  • 90B線：秀茂坪 — 香港兒童醫院

啟德醫院駕駛者行車路線

啟德醫院各大樓均設有訪客停車場，並提供殘疾人士專用車位。政府已在啟德醫院附近路段加設交通標誌，指示駕駛者及行人前往。來自九龍中、九龍東或九龍西前往啟德醫院的車輛，可分別經啟德橋道、祥業街或中九龍繞道(油麻地段)啟德郵輪碼頭(3A號)出口，駛往位於承昌道的啟德醫院。

啟德醫院交通常見問題

Q：市民如乘搭港鐵，應在邊個港鐵站轉車往啟德醫院？

A：乘客可在屯馬綫啟德站C出口，轉乘城巴22S線，車程約15分鐘；若由觀塘綫出發，可在九龍灣站A出口轉乘專綫小巴86線，車程約10分鐘。

Q：啟德醫院首階段啟用有急症室服務嗎？

A：2026年10月首階段啟用主要提供專科門診家庭醫學綜合中心放射診斷等服務，急症室及住院服務將配合餘下大樓完工後於下一階段陸續遷入。

Q：九龍西美孚、深水埗、油尖旺一帶，有直達巴士去啟德醫院嗎？

A： 有。周一至五服務的九巴X6C線專為九龍西居民而設，由美孚開出，途經深水埗、油尖旺區直達啟德醫院及香港兒童醫院；尖沙咀的乘客亦可乘搭城巴20X線直達醫院。

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