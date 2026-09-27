兩生命鬥士克服身體限制追逐劍擊夢

兒童成長路上難免面對各種挑戰，若患病或身體有缺損等情況，要跨越的障礙往往更多。曾任中學排球隊隊長的李冠毅，文憑試前確診第四期骨癌，歷經化療及截肢後重返校園，今年獲城大取錄，並積極投身輪椅擊劍，憑藉堅毅意志克服逆境，獲頒兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金。 比賽前一周確診第四期骨癌 現年20歲應屆DSE考生李冠毅，中五時曾主動組織20人排球隊並率隊參賽，但在比賽前一周確診第四期骨癌，須接受左腳截肢手術，並經歷兩年的化療及復康過程。冠毅坦言，確診的一刻，打擊很大，但「第一刻感受不是傷心或震驚，我無法給任何情緒。」因沒有甚麼可以做。

投入輪椅擊劍望未來代表港隊出賽 病情穩定後，冠毅重返校園，備戰文憑試，並考獲理想成績，獲城市大學工商管理學士(環球營運管理)課程取錄。熱愛運動的他更積極投入輪椅擊劍，他稱，雖然學習輪椅劍擊有一定難度，但他享受面對困難的過程，並期望未來代表港隊出賽。他續指，相信人生仍有許多目標和事物值得追尋，「我不希望被這件事擊倒，會更加努力地前進。」

8歲江希雅有俗稱「小手病」的小塊手拳骨 另一位得獎者是8歲江希雅，她出生時右手只有三隻手指及有俗稱「小手病」的小塊手拳骨，日常生活要靠左手，希雅能樂觀面對先天缺陷，亦無阻她在劍擊場上培育個人興趣。 希雅表示，感覺自己與其他人一樣，只是手部情況略有不同，故遇到困難時會先嘗試，即使做不到亦會繼續努力，不會輕易放棄。 93名兒童及青少年獲獎學金 香港兒科醫學會、鵬程慈善基金及香港小童群益會合辦的「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2026」昨日頒獎，連同李冠毅和江希雅本屆共有93名兒童及青少年獲獎學金，表揚他們以無畏的堅毅精神克服人生困難，勇敢追夢。