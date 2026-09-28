黃大仙「登」鴨靈號維港巡遊 市民上船遊覽感嘆城市變遷

對不少基層市民而言，鮮有機會登上中式帆船遊覽維港景色。適逢黃大仙寶誕與國慶77周年，嗇色園與中式帆船「鴨靈號」合作，將黃大仙像印上主帆，昨更特設海上文化導賞遊，邀請105名公眾及過渡房屋「可悅居」的居民登船，一嘗於帆船上暢遊維港的體驗。有市民眺望沿岸維港景色，感嘆本港今昔變遷；亦有母親帶兒子首次體驗登上帆船遊覽維港。

市民羅先生首乘「鴨靈號」，他直言相比天星小輪的短途航程，坐「鴨靈號」更能仔細欣賞兩岸風光。但感嘆時代變遷，指維港海面顯得比昔日窄小，如今沿岸高樓大廈林立，深刻感受本港的變化。提到與黃大仙祠之間的淵源，羅先生透露，過去曾兩度到祠內搶插「頭炷香」，現時更入住由嗇色園營運、位於黃大仙祠旁的過渡房屋「可悅居」。適逢黃大仙寶誕，他特別向黃大仙師祈福，盼能早日順利獲派公屋「上樓」，進一步改善生活環境。

母子首登帆船讚機會難得

另一名市民歐小姐帶同7歲兒子德德登船，兩母子同樣是首次體驗乘坐「鴨靈號」，於海上遊覽維港。她透露，平日較常乘搭天星小輪，今次登上古老的中式帆船機會難得，兒子亦顯得相當興奮，並能詳細了解黃大仙歷史。歐小姐分享指，兒子曾就讀嗇色園轄下的幼稚園；一家入住「可悅居」後，每月租金較以往租樓大幅減半，減輕了經濟壓力，且兒子目前在黃大仙上學，日常配套均非常便利，提升了生活質素。

為慶祝赤松黃大仙師寶誕、中華人民共和國成立77周年，以及嗇色園創園105周年，園方特別與本港標誌性中式帆船「鴨靈號」合作，主帆換上了黃大仙像，由上周三(23日)至10月6日每日於維港巡航。嗇色園昨舉辦海上文化導賞遊，邀請105位公眾與「可悅居」居民登船，由嗇色園黃大仙信俗文化館導賞員隨船細說典故，讓市民在古色古香的帆船上遊覽維港景色，同時了解「黃大仙」歷史文化。