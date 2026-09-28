新盤旺場 9月交投破1200宗 皇璇 叡璟II 周末開賣「一Q清」

本港銀行未有跟隨加息，置業信心持續高企，近期一手接連推盤，開價亦相當克制貼市，成功鎖定市場焦點並吸走大量購買力。過去周末有北角及西南九龍共兩個全新盤進行公開發售，均成功取得「一Q清」佳績，帶動本月成交增至超過1,200宗，分析預期一手旺勢可延續至下月。

叡璟兩期累沽664伙 吸金逾64億 華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟」第2期「叡璟II」昨首輪價單發售153伙即日沽清，同日亦招標賣出24伙。集團銷售及市場營銷總監孔建透露，A組大手買家時段兩個半小時已錄72伙認購，套現逾7.8億元，佔A組可供選購單位約80%。當中有4組客人購入4伙，涉資逾3,493萬至逾4,103萬元，最大手買家斥逾4,103萬元購入1伙三房及3伙兩房。 銷售及市場營銷副總監岑菲菲稱，「叡璟」1期及2期四輪價單單位均順利即日火速沽清，現時價單連招標累售664伙，套現近64.7億元。由於向隅者眾多，有望短時間內加推單位及公布新一輪銷售安排。

皇璇天台特色戶呎售5萬 壓軸加推32伙 另一個周末開售新盤為周大福集團旗下天賦企業持有、新世界發展(017)協助策劃及推廣的北角「皇璇」，上周六首輪價單發售140伙即日售罄，當中錄得最大手買家斥逾5,900萬元連購6伙。另同日招標售出32樓B單位「The Legacy傳承．邸」天台特色戶，採三房一套工作間連洗手間間隔，實用面積1,120方呎，附201方呎天台，以5,600萬元售出，呎價達5萬元創項目新高。連同價單銷售單位計算，項目8日內速沽156伙，吸金逾16億元。

發展商旋即加推5號價單，盡推全盤最後32伙應市，涵蓋12伙一房、19伙兩房及1伙三房，實用面積302至602方呎。扣除最高折扣21%後，折實價686.4萬至1,668.3萬元，折實呎價22,728至32,134元，折實平均呎價26,933元。最低售價及呎價單位同為2樓J室，一房間隔，實用面積302方呎。項目落實周三進行次輪銷售，將於周二下午4時截票。 九龍塘博峯首推10伙 周三起招標發售 此外，麗新發展(488)旗下九龍塘廣播道「博峯」上載首份銷售安排，推出10伙於周三起招標發售，單位實用面積由1,089至1,322方呎，招標期至下月31日。

逾億豪宅新盤成交 創一手例後單月最旺 另一邊廂，本月超級豪宅新盤表現亦標青。據統計暫錄得約28宗超過億元成交，已打破今年1月全月的26宗紀錄，創2013年4月《一手住宅物業銷售條例》實施以來新高，當中以恒基地產(012)與新世界合作的西半山「天御」系列最為突出，錄得18宗成交，合共套現逾2.4億元。 至於月內最大宗成交金額為泛海國際(129)等發展的西半山寶珊道23號「寶峰」，於月初售出9樓A室，實用面積6,799方呎，連378方呎平台，屬五套房設計，連1個車位以3.99億元售出，呎價約58,685元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美元首會面具正面進展，政治環境穩定對物業市場有利，加上香港銀行不跟隨美國加息，不少客戶趁低息環境趕快入市。展望10月有多個一手項目緊接開售，料全月可達2,000宗成交。