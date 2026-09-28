財經專家林一鳴等6人西貢划艇　遭遊艇高速擦身而過　怒轟：罔顧人命(有片)

香港都會大學李兆基商業管理學院會計及財務系助理教授林一鳴昨日(27日)在社交平台表示，上周六(26日)與香港遊艇會的隊友一起參加「Sai Kung Coastal Challenge」的41公里長途划艇耐力賽，途經萬宜水庫附近海域時，險被一艘遊艇撞到。海事處表示，將主動調查事件。

林一鳴在帖文表示，當時該艘遊艇在百米外突然加速，直接將船頭指向「我們狠狠衝過來」，最後以極近距離與他們貼身擦過。根據林一鳴上載的片段顯示，一艘遊艇由畫面左至右高速行駛，海面隨即翻起白頭浪，迅速湧向附近的6名划艇選手，小艇顛簸擺動，險象環生。林一鳴對事件表示氣憤：「百米遠就鎖定目標直衝，這應該不是不小心，而是蓄意的行為。」他在帖中註明相關遊艇船號批評：「或許船長覺得這樣很好玩、很刺激，但這可能害死幾條人命！海上不是你的快艇賽道，請尊重其他運動員的生命安全。」