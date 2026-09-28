蔡天鳳碎屍案｜一人因健康理由退出陪審團 法官下令解散周三重選

28歲女模特兒、譚仔米線創辦人的媳婦蔡天鳳於2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，案件上周一(21日)起於高等法院連續開庭3天處理審前法律爭議及文件整理，上周四(24日)以公開抽籤方式進行遴選陪審員程序，最後選出7男2女擔任陪審員。暫委法官祁彥輝今日(28日)表示因其中一名陪審員因健康理由要求退出，陪審團需解散，周三(30日)進行重選。

3名被告為蔡天鳳的大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士），以及前夫鄺港智（28歲，無業）。3名被告原各被控一項謀殺罪，其後各被加控一項阻止合法埋葬屍體罪。控罪指稱，3名被告2023年2月21日在大埔龍尾村56B地下謀殺蔡天鳳，以及於同年2月21至23日期間，阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官上周表示，三名被告否認謀殺罪，鄺球否認阻止合法埋葬屍體罪，鄺港智及鄺港傑承認該罪。

法庭上周四選出9人陪審團，原預計今日由控方開案陳詞。祁彥輝今開庭後即宣佈，其中一名陪審員上周向法庭提出其健康理由及提供文件證據，指本案壓力或加劇其病情，故申請退出。官亦認為擔任本案陪審員的壓力可能加劇其病情，不宜讓他繼續，故需解散陪審團，本周三重選。