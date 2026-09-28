香港迪士尼樂園酒店翻新前最後召集 見證無數奇妙時刻 把握機會再訪經典酒店

作為全球唯一背靠青山、面向碧海而建的香港迪士尼樂園酒店，將迪士尼的奇妙魔法與大自然的醉人景致完美融合，為賓客帶來獨一無二的度假體驗。隨着酒店於10月中旬展開翻新工程，迎來全新面貌，將進一步鞏固香港迪士尼樂園酒店作為區內旗艦酒店的地位。 酒店在多年來，見證了無數家庭的重要時刻和珍貴回憶。無論是一份意想不到的驚喜、一款精心準備的甜品，還是一句貼心的問候，樂園酒店的演藝人員總是用心多走一步，讓每位賓客在到訪時都能感受到迪士尼獨有的溫暖與魔法。這種以人為本的服務文化不僅深受賓客喜愛，更成為演藝人員發揮所長、追尋夢想的動力。賓客 Eva 一家與廚師組長羅詠娸（Ki）的故事，正正展現香港迪士尼如何以真誠服務連繫賓客與演藝人員。

窩心服務成回訪動力 手機藏逾萬張迪士尼照片 Eva和Jimmy是迪士尼的忠實粉絲，也是奇妙處處通年票會員。對他們而言，香港迪士尼樂園酒店不只是一個住宿地方，更陪伴兩位女兒Karaes及Jacy成長，承載着一家人無數珍貴回憶。從Eva一家首次入住香港迪士尼樂園酒店，到之後多次與家人到訪，最吸引她的始終是演藝人員細緻貼心的款待，以及每個驚喜時刻。

Eva一家多次到訪香港迪士尼樂園酒店

最令Eva難忘的，往往不是精心的安排，而是演藝人員用心記住賓客的名字和喜好。她憶述，每次入住期間，兩位女兒Karaes及Jacy都非常興奮，從踏進酒店大堂到打開房門的一刻，都充滿期待與驚喜。多年來，不少演藝人員不記只記得一家人的名字，更會記得兩姊妹最喜愛的迪士尼朋友，主動交流互動，即使參加酒店工作坊，演藝人員亦總會細心照顧她們，令兩姊妹玩得格外投入。香港迪士尼樂園酒店典雅夢幻的氛圍，以及演藝人員的親切款待，是Eva一家多年來一再重臨的原因。她期待與家人在升級後的酒店延續這份賓至如歸的體驗，共同創造更多難忘的回憶。

適逢兩姊妹的生日，酒店國賓廳的演藝人員更一起唱生日歌慶祝，為她們送上生日祝福。這份細心的安排，讓一個平凡的住宿晚上成為多年後仍然念念不忘的溫暖回憶。Eva分享：「最感動的是看見Karaes及Jacy每次踏進樂園及酒店房間時，臉上流露既驚喜又感動的表情。酒店演藝人員不只是提供服務，而是真心投入其中，與我們一起分享和慶祝這份喜悅，是我們一家人非常珍貴的回憶。」 而在每段美好回憶的背後，都有演藝人員默默付出心思與努力，廚師組長羅詠娸（Ki）便是其中一員。

由餅房新人成長為廚師組長 為賓客製造多個奇妙時刻 大學主修歷史的Ki，求學期間發現自己對甜品製作充滿熱情，因而毅然投身烘焙行業，於 12年前加入香港迪士尼樂園酒店餅房團隊，由基層崗位做起，在資深團隊成員的耐心指導與支持下，一步一步掌握蛋糕及自助餐甜品的製作技巧，及後更轉到迪士尼探索家度假酒店協助開幕籌備工作。

12年來，Ki從食材處理、掌握每個製作細節，到逐漸理解每一道甜品如何為賓客的慶祝時刻增添驚喜，不僅學會了製作甜品的技藝，更明白廚房裡的每一份心思，最終都會化成賓客餐桌上的快樂。無論是生日慶祝、周年紀念，還是與摯愛共享歡樂時光，她都希望透過精心製作的甜品，為賓客帶來難忘的驚喜與歡樂。2017年，她與拍檔憑創意甜品作品於香港區恆天然烘焙大賽奪得銀獎，作品其後更於酒店推出發售，讓賓客親身品嚐其心思與創意。對Ki而言，最有滿足感的並非獎項本身，而是看到自己的創意走到賓客面前，成為他們酒店旅程中的美好回憶。

今年全新推出的生日蛋糕「Traveler旅行家」，是Ki參與製作過最具挑戰性的蛋糕作品之一。這款行李箱造型的朱古力千層蛋糕，外層加入仿舊皮箱細節，展現探索與歷奇主題特色。最特別的是可打開的箱蓋設計，當賓客揭開箱蓋的一刻，猶如拆開一份精心準備的禮物，為慶祝和切蛋糕時刻增添驚喜與期待。

這段經歷讓她明白，即使沒有相關學歷或經驗，只要保持熱誠、願意學習，便能獲得成長機會。由甜品愛好者到參與產品研發及菜式設計的廚師組長，Ki近12年的旅程不僅見證了她的專業成長，也反映酒店和餐飲部重視人才發展、鼓勵創新的文化。

翻新前把握機會重溫經典體驗 香港迪士尼樂園酒店即將迎來全新面貌。在翻新工程展開前，賓客可把握機會重訪這座深受喜愛的經典酒店，感受背山面海、與大自然完美融合的維多利亞風格設計，以及其貼心服務。 迪士尼奇妙處處通年票會員更可享多項住宿及餐飲禮遇，包括指定客房類型實時房價6折住宿優惠；即日起至2026年10月11日，大人及小童更可同享小童價享用翠樂庭餐廳自助晚餐。更多優惠詳情請參閱香港迪士尼樂園酒店網站。在香港迪士尼樂園酒店進行翻新期間，賓客亦可和入住另外兩間迪士尼酒店。把握最後一個月，到訪樂園酒店及其餐廳，創造更多奇妙回憶！

(資料由客戶提供)