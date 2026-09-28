市民烽煙特首稱內地護士「搶飯碗」 張宇人質疑「分分鐘工會扮人打電話」

外勞問題近年獲社會關注，特首李家超早前發表《施政報告》後，有市民於電台聯播節目「烽煙」時段向特首表示，質疑輸入過多內地護士「搶飯碗」。行會成員、自由黨黨魁張宇人接受報章訪問提到，本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入帶來競爭有助提升本地醫療服務，更質疑有關聽眾是「分分鐘工會扮人打電話」。

張宇人接受《信報》專訪提到，輸入勞工是為解決各行各業缺乏人手的問題，不可怕亦非不可轉彎，他指部分醫生是收入高昂的「月球人、星球人」，惟普通人仍然求醫難，重申「本地員工歡迎外勞」，認為輸入醫護後能補充醫院人手，讓市民「求醫得醫」。他憶述多年前母親生病時入住威爾斯親王醫院，「聽到護士喺𨋢講『個個做到趴街』。」但轉到沙田醫院後，張母發現因為人手充足，護士反而開心不少。