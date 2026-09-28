市民烽煙特首稱內地護士「搶飯碗」 張宇人質疑「工會扮人打電話」 護協表不滿(更新)

外勞問題近年獲社會關注，特首李家超早前發表《施政報告》後，有市民於電台聯播節目「烽煙」時段向特首表示，質疑輸入過多內地護士「搶飯碗」。行會成員、自由黨黨魁張宇人接受報章訪問提到，本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入帶來競爭有助提升本地醫療服務，更質疑有關聽眾是「分分鐘工會扮人打電話」。

香港護士協會表示，關於張宇人發表有關「工會分分鐘扮人打電話訴苦」之言論，對此表示遺憾及不滿。協會日前稱十分關注新畢業護士就業情況，發表了五大立場，呼籲各界及政府正視本地護理專才的發展與人手規劃，提出暫緩引入非本地護士，堅守「本地護士就業優先」原則。