市民烽煙談護士失業 張宇人質疑工會假扮 護協及醫院診所護士協會譴責(更新)

外勞問題近年獲社會關注，特首李家超早前發表《施政報告》後，有市民於電台聯播節目「烽煙」時段向特首表示，質疑輸入過多內地護士「搶飯碗」。行會成員、自由黨黨魁張宇人接受報章訪問提到，本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入帶來競爭有助提升本地醫療服務，更質疑有關聽眾是「分分鐘工會扮人打電話」。 香港護士協會表示，關於張宇人發表有關「工會分分鐘扮人打電話訴苦」之言論，對此表示遺憾及不滿。協會日前稱十分關注新畢業護士就業情況，發表了五大立場，呼籲各界及政府正視本地護理專才的發展與人手規劃，提出暫緩引入非本地護士，堅守「本地護士就業優先」原則。

醫院診所護士協會予以強烈譴責，促請張宇人收回言論，並向被其言論冒犯的前線醫護人員道歉。協會指許多會員均反映，非本地護士背景不同，在語言、護理文化及專業標準差異均需磨合，否則易生誤解，容易影響醫療質素，促請當局正視本地醫護人員工作環境變化，從拓寬護士工作路徑、待遇與環境入手，加強本地護士職位對接，並優先保障本地護理系畢業生的就業機會。

張宇人接受《信報》專訪提到，輸入勞工是為解決各行各業缺乏人手的問題，不可怕亦非不可轉彎，他指部分醫生是收入高昂的「月球人、星球人」，惟普通人仍然求醫難，重申「本地員工歡迎外勞」，認為輸入醫護後能補充醫院人手，讓市民「求醫得醫」。他憶述多年前母親生病時入住威爾斯親王醫院，「聽到護士喺𨋢講『個個做到趴街』。」但轉到沙田醫院後，張母發現因為人手充足，護士反而開心不少。 張宇人直指，當日致電質疑輸入過多內地醫護的聽眾，「呢啲冚嘭唥都係啲工會，分分鐘扮人打電話入嚟，根本大家都明白護士不足。」

稱餐飲業界人手不足 輸入外勞對僱主「冇着數」 曾任飲食界立法會議員25年的張宇人又指餐飲業界同樣人手不足，復甦受阻，故要輸入外勞對僱主沒有「着數」，因外勞薪金不得低於本地工資中位數，僱主要承擔住宿和醫療。對於工會提到外勞影響本地勞工薪酬增長，張宇人駁斥是錯誤觀點，他以食肆高薪聘請洗碗工為例，「（人工）畀到兩萬，因為請唔到人。點生存？你工會淨係識叫價，影響我哋競爭力。」