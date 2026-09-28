本港下月起全面本地製紙漿　環保署：可作本地資源化並出口有需要市場

屯門環保園現代化紙漿生產設施7月底啟用，本港回收的廢紙下月起實現全面本地製漿。環保署助理署長黃智華今早(28日)在港台節目指，過往本港收集的廢紙只能運往外地處理，形容是「左手來右手去」的運輸物流事業，現時在本地將廢紙轉化為紙漿等原材料，可作本地資源化，並出口至內地或東南亞等有需要的市場，實現升級轉型與廢物資源化。

每年可處理 72 萬公噸廢紙

黃智華提及，設施每年可處理72萬公噸廢紙，新設施採用領先技術，能混合長、短纖維成為統一的紙漿。以往市場主要回收紙皮、報紙及辦公室用紙，現時回收種類已擴展至雜誌、紙袋及包裝盒等雜紙。市民及前線收集者可交至「綠在區區」或社區回收點，但必須保持乾淨回收，切勿濕水及需去除雜質。在「廢紙製漿及出口服務」合約下，紙漿生產設施營運商必須以不低於合約規定的「指定採購價」，向廢紙收集商和回收商採購廢紙，有關價格已從7月的每公噸1,200元上調至現時的每公噸超過1,290元。政府亦著重照顧前線廢紙收集者的生計，合約內設有「指定最低價」，現時為每公斤0.65港元。