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出版：2026-Sep-28 11:35
更新：2026-Sep-28 18:10

沙田24/7 FITNESS藏偷拍鏡頭　34歲男被捕明日提堂(更新)

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沙田24/7 FITNESS更衣室驚藏針孔鏡頭，警列窺淫調查。(Threads)

沙田24/7 FITNESS更衣室驚藏針孔鏡頭，警列窺淫調查。(Threads)

連鎖健身中心「24/7 FITNESS」位於沙田瀝源街的分店被發現裝有針孔攝錄鏡頭。警方於上周五(25)接獲職員報案，指有顧客在一間更衣室內發現針孔攝錄機。該健身中心內共設置兩間女廁、一間男廁、以及共4間獨立、男女均可使用的更衣室，而該4間更衣室內分別設有獨立淋浴空間及更衣位置。人員接報到場後進行仔細搜查，最後在其中3間獨立更衣室內，共發現3個針孔攝錄機，並在當中撿取3張記憶卡。

消息指影像拍攝於本月兩日

透過數碼法理鑑證，警方從記憶卡當中檢取相關影片，從中迅速鎖定疑犯並展開拘捕行動，在沙田區拘捕一名34姓馮本地男子，並在其住所檢取思疑與案有關的電腦設備。消息指，被捕男子為地盤工頭。他被暫控一項「窺淫」罪，案件將明日(29)在沙田裁判法院提堂。消息指，警方已恢復多段偷拍影像，相關片段拍攝於9月24日至25日。攝錄器材的電線是接駁假天花上的電燈電線，涉事分店負責人已檢視同區另外3間分店，無再發現針孔攝錄鏡頭。

男事主指發現cam時候，個心的確有啲離一離。(Threads/4_matthew_15) 事主形容：「完全係好X誇張喎」(Threads/4_matthew_15) 昨日(25日)晚上網上流傳相關帖文。(Threads) 據指事後4間更衣室中有3間暫時封閉。(Threads) 事發於連鎖健身中心「24/7 FITNESS」的沙田瀝源街分店。(Threads)

已即時暫停涉事人士會籍

涉事分店昨晚發聲明，指知悉警方已拘捕一名男子，會全力協助調查。分店強調絕不容忍任何侵犯會員私隱的行為，為保障會員安全，已即時暫停涉事人士之會籍，並已按警方要求提供所需資料。

公司向所有會員致歉，指已推出新的處理程序，並加強全線分店的巡查安排、添加新科技儀器，重點檢查浴室、更衣室及洗手間的隱蔽位置，確保會員可以安全地使用設施。

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