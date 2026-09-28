沙田24/7 FITNESS藏偷拍鏡頭　34歲男被捕明日提堂(更新)

連鎖健身中心「24/7 FITNESS」位於沙田瀝源街的分店被發現裝有針孔攝錄鏡頭。警方於上周五(25日)接獲職員報案，指有顧客在一間更衣室內發現針孔攝錄機。該健身中心內共設置兩間女廁、一間男廁、以及共4間獨立、男女均可使用的更衣室，而該4間更衣室內分別設有獨立淋浴空間及更衣位置。人員接報到場後進行仔細搜查，最後在其中3間獨立更衣室內，共發現3個針孔攝錄機，並在當中撿取3張記憶卡。

消息指影像拍攝於本月兩日

透過數碼法理鑑證，警方從記憶卡當中檢取相關影片，從中迅速鎖定疑犯並展開拘捕行動，在沙田區拘捕一名34歲姓馮本地男子，並在其住所檢取思疑與案有關的電腦設備。消息指，被捕男子為地盤工頭。他被暫控一項「窺淫」罪，案件將明日(29日)在沙田裁判法院提堂。消息指，警方已恢復多段偷拍影像，相關片段拍攝於9月24日至25日。攝錄器材的電線是接駁假天花上的電燈電線，涉事分店負責人已檢視同區另外3間分店，無再發現針孔攝錄鏡頭。