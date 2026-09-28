國慶黃金周｜港鐵9.30至10.7加密東鐵綫班次10.7舉行第二輪大抽獎

港鐵東鐵綫由本月30日至10月7日會加密早上及晚間部分時段的列車班次

十一國慶黃金周即將來臨，港鐵東鐵綫由本月30日至10月7日會加密早上及晚間部分時段的列車班次，其中往返落馬洲站的班次由10分鐘加密至每8.6分鐘一班車。 10月1日國慶日當天，港鐵7條鐵路綫（港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東涌綫、東鐵綫及屯馬綫）將於不同時段加密班次，主要集中於晚上時間，方便乘客參加國慶煙花匯演等活動。

黃金周期間，港鐵會於11個旅遊熱點及口岸車站，包括旺角站、尖沙咀站、羅湖站、落馬洲站及高鐵香港西九龍站等安排旅遊大使，解答查詢及協助有需要的乘客。港鐵會密切留意各鐵路綫的營運情況，並按需要實施客流管理措施，維持車站運作順暢。 高鐵香港段亦會由10月1日至4日期間，每日加開13對來往香港西九龍站至福田站的列車班次。同時，由明天（9月29日）起連續兩個星期，將加開星期二至星期四來往香港西九龍站至北京西站的臥鋪列車。

高鐵8周年大抽獎 另一方面，港鐵正舉行「高鐵8周年大抽獎」，第二輪抽獎將於10月7日舉行。MTRMobile會員於指定時段進入活動頁面，並答中有關高鐵的簡單問題，即可參加抽獎，有機會贏取價值3,000元高鐵旅行團禮券、高鐵車費折扣、香港西九龍站車站商店購物現金券、圓方商場飲食禮券、昂坪360纜車雙人來回車票，及其他高鐵精品等80萬份獎品。市民於國慶黃金周期間，乘搭鐵路穿梭各區，亦可順道參與港鐵推出的多項活動，為旅程增添樂趣。 黃金十站尋寶遊

由10月1日至7日，10個指定港鐵站（香港西九龍站、尖沙咀站、旺角站、黃大仙站、沙田站、落馬洲站、羅湖站、鰂魚涌站、堅尼地城站及東涌站）將設置限時主題柱身或牆身，融入香港特色元素如紙皮石、紅白藍袋及公雞碗等經典圖案，以趣味方式呈現香港獨特的文化面貌。乘客可任選三個車站的柱身或牆身打卡，並將相片上載至個人社交平台，即有機會換領限量禮品及飾金購物券，先到先得、送完即止。 米奇與好友Journey with Me 由港鐵首度推出，迪士尼經典故事角色換上全新上班族及學生造型現身港鐵站。由即日起至10月23日，7個車站換上了特色主題裝飾，串連港鐵獨有的馬賽克圖案，別具香港特色，當中包括熱門的金鐘站（唐老鴨主題）、中環站（米奇主題）及啟德站（鋼牙與大鼻主題）。乘客開心打卡的同時，亦可參與MTRMobile徽章收集活動，有機會換領限量禮品。