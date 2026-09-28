領展順利商場推出跨代共融設施試點 讓社區支援融入生活圈

每個早晨，順利商場都會出現熟悉的場景：有人到街市買菜，前往診所覆診，也有長者沿着長廊漫步和街坊寒暄。對許多順利邨居民而言，商場就是他們生活不可或缺的一部分。 正因如此，領展於商場推出首個跨代共融設施試點項目，設立「齡活資訊站」及「齡動天地」，希望讓社區支援不再局限於服務中心之內，而是帶進居民日常生活之中。 其中，「齡動天地」提供芬蘭木柱、伸展、詠春等適合長者的健體活動，而「齡活資訊站」則提供跨代共融與家庭照顧資訊，並定期舉辦健康講座、免費身體檢查等活動。兩個場地均由領展提供並進行翻新，香港交易所慈善基金提供資助，並由基督教家庭服務中心及香港基督教服務處共同營運，透過更貼近社區的服務模式，促進長者、照顧者與社區資源之間的接觸與互動。

讓社福服務走進生活 對基督教家庭服務中心服務經理高彰僖來說，這項模式的最大轉變，在於傳統社福服務從「等人上門」，轉為主動走入居民的生活圈。他觀察到，不少長者和照顧者即使面對困難，也未必願意主動尋求協助:「有些人擔心被標籤，傾向自行面對問題。相比起走進服務中心，商場是一個更自然、壓力更低的環境。當服務融入在熟悉的社區空間，街坊可先從旁觀察活動和服務內容，再慢慢建立信任，求助門檻亦因而降低。」 香港基督教服務處順利傲創中心主任翁偉承則認為，順利商場的意義超越消費場所。「商場附近聚集街市、餐廳及診所等生活配套，其實是一個讓人相遇和建立關係的地方。」在他看來，正正因為這裡早已融入居民的生活節奏，這種日常生活中的自然接觸，往往比刻意宣傳更令人願意停下腳步。

AI可以提供資訊 卻無法取代陪伴 近年人工智能急速發展，許多健康資訊和社區資源皆可透過手機取得。但高彰僖指出，順利邨是不少長者聚居的舊屋邨，「雙老家庭」相當普遍，部分人甚至不熟悉智能手機操作。「在這種情況下，實體資訊站依然具備無可取代的價值，因為它不只是資訊提供者，更是居民能即時接觸、即時發問、即時獲得協助的地方。」 翁偉承則強調，實體空間的意義遠超出單純資訊供給。他分享，疫情後機構曾保留部分線上活動與講座，但反應始終不如預期，原因很簡單：人們真正需要的，往往不只是資訊，而是交流。「不論是長者、照顧者，甚至一般成年人，許多人參與活動不僅為了學習或獲取資源，更希望見到朋友、與人互動，建立人與人之間的連繫。」

設立「齡活資訊站」及「齡動天地」是領展「齡活共融計劃」的重要一步。該計劃涵蓋長者友善商戶規劃及合作、提升無障礙設施及商場配套、支援社區機構，以及透過夥伴合作將服務、資源及機會帶到社區之中。未來，領展會於旗下牛頭角樂華商場增設同類型的共融設施，進一步完善商場周邊的支援服務及配套。

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(資料由客戶提供)